Wolfsburger schreibt Buch über Heimatdichter Heinrich Deumeland

Heinrich Deumeland (1822 bis 1889) gehört zu den größten plattdeutschen Heimatdichtern. Der Kleinbauer aus Mörse schrieb aber nicht nur wunderschöne Poesie, sondern war ein mutiger Denker und seiner Zeit weit voraus. Das hat Udo Scharf in seinem Buch „Erzählungen“ über Deumeland herausgearbeitet. Zwei Jahre beschäftigte sich der pensionierte Lehrer aus Mörse damit. Jetzt ist das Buch fertig.

Damit kommt es pünktlich vor Deumelands 200. Geburtstag heraus. Der ist 2022. Scharf ist stolz auf sein über 100-seitiges Werk: „Es ist super geworden“, freut sich der 78-Jährige. Grunddesign machte das Layout dafür, die Illustrationen zeichnete Scharf selbst.

Zwei Jahre Recherche

Zwei Jahre recherchierte er über Deumeland. Las Gedichte und Erzählungen, historische Dokumente. Außerdem alte Berichte aus der Gifhorner Aller-Zeitung, die Deumeland fleißig mit Texten belieferte. Außerdem durchforstete Scharf alte Chroniken über Mörse. Da tauchte Deumeland zwar auf – aber in einem sehr schlechten Licht.

Ein Faulpelz, Nichtskönner und Betrüger sei der dichtende Kleinbauer gewesen. Scharf rieb sich die Augen, denn seine Recherchen ergaben ein ganz anderes Bild: „Er war seiner Zeit weit voraus.“ Pressefreiheit, Bildung für alle. Sogar mit Fake News beschäftigte sich Deumeland schon vor 150 Jahren – als die noch unwahre Nachrichten hießen.

Viele Zeitgenossen verstanden den Heimatdichter nicht. Auch spätere Generationen nicht. Das wollte Udo Scharf ändern. Aber nicht indem er die Unwahrheiten konkret offenlegt, wie er es ursprünglich mal geplant hatte. Scharf macht es anders: Er lässt Deumelands Werke für sich selbst sprechen. Scharf übersetzte lediglich die plattdeutschen Werke ins Hochdeutsche. „Dann kann sich jeder Leser selbst seine Meinung über Deumeland machen.“

Für Scharf steht fest: Deumeland war ein ganz großer Dichter, Denker und Demokrat. Sogar so unschöne Dinge wie seine Zeit im Fallersleber Gefängnis beschrieb er sehr poetisch. Und mit einem Augenzwinkern.

Ein zweiter Deumeland-Band ist geplant

Deumelands Werk ist interessant und vielfältig. Jagd, Ackerbau, Tante Schmidt in Hattorf, Bildung, Pressefreiheit – er machte sich Gedanken zu verschiedensten Themen. Alle sind in Scharfs Buch längst nicht erzählt. Deshalb will Udo Scharf noch einen zweiten Band schreiben. Der soll 2022 herauskommen. Zu Deumelands 200. Geburtstag.

