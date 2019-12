Akrobaten, Clowns und Co. verbreiten Weihnachtsstimmung

Die Vorstellungen des Weihnachtszirkus finden noch bis zum 6. Januar täglich um 15 Uhr, sonntags zusätzlich um 11 Uhr statt. 6. Januar statt. Das Zelt ist auf der Freifläche neben ATU, Westerlinge 8, aufgebaut. Eintrittskarten gibt es für Kinder ab 10 Euro, für Erwachsene ab 12 Euro. Die Karten sind an der Zirkuskasse erhältlich oder können unter 0177-7136270 reserviert werden.

An folgenden Tagen zahlen Erwachsene einen ermäßigten Preis: Donnerstag, 26. Dezember, sowie am Montag, 30. Dezember, und Dienstag, 31. Dezember, Donnerstag, 2., und Samstag, 4. Januar, sowie am Montag, 6. Januar. Großmütter haben am Freitag, 27. Dezember, und Freitag, 3. Januar, freien Eintritt.