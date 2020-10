Sandkamp

Eigentlich hätten Silke und Thorsten Blank in diese Jahr einen Grund zum Feiern gehabt: Ihr Sportstudio „Top fit“ in Sandkamp besteht seit 30 Jahren. Doch am 30. Oktober ist ausgerechnet nach diesen 30 Jahren Schluss – aus gesundheitlichen Gründen.

Mit der Corona-Situation habe die Schließung nichts zu tun, versichert das Ehepaar. Dank Hygiene-Konzept läuft der Betrieb und es habe sogar kürzlich noch Anfragen von Neukunden gegeben. Betreutes Training, Rückenschule, Ernährungsberatung und Wellness bot das „Top Fit“ an, sogar eine Kooperation mit einem nahen Hotel gab es. Jetzt werden die Fitnessgeräte verkauft, Interessenten gibt es schon. Tatsächlich schmieden die Betreiber seit rund zwei Jahren an einem Plan B für die Zeit, wenn die Selbstständigkeit eine zu große Belastung für die persönliche Gesundheit wird.

Schluss mit der 70-Stunden-Woche

Eine 70-Stunden-Woche sei in den letzten 30 Jahren keine Ausnahme, sondern eher die Regel gewesen, berichtet die 55-jährige Silke Blank. Ebenso wie ihr Mann Thorsten, 57, hatte sie bei aller Anstrengung immer auch Spaß am Geschäft. „Jetzt hat mir mein Arzt die rote Karte gezeigt“, bedauert sie. „Aber wir haben ja auch schon genügend Überstunden eingearbeitet, dass es eigentlich bis zur Rente reichen würde.“

Thorsten Blank möchte sich vor seinem Rückzug aus dem Geschäftsleben noch einmal ausdrücklich für die Unterstützung bei Mitarbeitern der Stadt Wolfsburg und der Sparkasse bedanken. „Ganz allein hätten wir das alles nicht geschafft“, sagt er.

Der Plan: Wohnraum schaffen

Und jetzt? „Wir werden Hausmeister“, scherzt Blank. Das Ehepaar, dem das Erdgeschoss und der Parkplatz im Gebäude an der Stellfelder Straße gehören, will die rund 450 Quadratmeter sanieren und dort neuen Wohnraum für Mieter schaffen. Angestrebter Fertigstellungstermin: Sommer 2021. „Das wird nochmal Stress, aber Stress sind wir ja gewohnt.“

Von Andrea Müller-Kudelka