Die Joyful Learning School in Ghana ist gerettet. Sie stand wegen Corona vor dem Aus. „Wir sind überglücklich“, sagt Reinhild Zenk aus Mörse, die mit ihrem Mann Kwame Owusu Agyei das Projekt gegründet hat. Ein Spendenaufruf in Wolfsburg löste eine überwältigende Welle von Hilfsbereitschaft und Solidarität aus. Über 20 000 Euro kamen zusammen.

Auch Kinder, Eltern und das Kollegium der Partnerschule in Ehmen-Mörse halfen mit – mit einem Unterstützungsvideo. Es ist im Internet unter www.joyschoolghana.org zu sehen. Englischlehrerin Anita Schmidt hatte außerdem eine erfolgreiche Verkaufsaktion mit dem Hofladen Lindner in Ehmen organisiert: Wunderschöne Textilien mit ghanaischen Mustern und anderen bunten Stoffen entstanden. Dazu spendeten engagierte Unterstützer aus der Region Kräuter und Pflanzen aus ihren Gärten. Alles zusammen erbrachte wertvolle 1760 Euro.

Viele Menschen halfen und spendeten Geld

Julia Mauksch aus Brackstedt von „Esel, Perlhuhn und Co.“ nähte Masken aus ghanaischem Stoff, die sie gegen eine Spenden abgab. Sehr viele Menschen beteiligten sich an der Rettungsaktion. So spendeten der Lions-Club Hoffmann-von-Fallersleben und der Rotary Club Gifhorn- Wolfsburg. Unterstützung kam außerdem von Soroptimistinnen, von Almut Stein („Wasser für Kenia“), Beate und Oleg Hammling sowie von den drei Hotz-Schwestern.

„Auch dank der Treue von Projektpaten kamen innerhalb von vier Wochen die unglaubliche Summe von rund 20 600 Euro zusammen“, sagt Reinhild Zenk. Damit kann die Joyful Learning School ihre Arbeit auch nach den Corona-Folgen und unter den angeordneten Einschränkungen im September fortsetzen.

Hausaufgaben in der unterrichtslosen Zeit

Die Lehrer können bleiben, in der unterrichtsfreien Zeit packen sie handwerklich in der Schule mit an und geben außerdem den Schülern fleißig Hausaufgaben in der unterrichtslosen Zeit. „Auch ohne die Schulgeldbeiträge der Eltern sind die Löhne bis Weihnachten gesichert“, erklärt Reinhild Zenk.

Nicht nur das: Trotz Shutdown in Ghana bekam die Schule eine Umzäunung, die die Kinder vor gefährlichen Tieren schützt. Auch die Corona-Auflagen der Regierung lassen sich dank der Spenden erfüllen: Mit vielen zusätzlichen Wasserleitungen richtete die Joyful Learning School 16 Handwaschplätze mit Desinfektionsplätzen im Eingangsbereich ein.

Schneiderin nähte den vorgeschriebenen Mundschutz

Um die Schule weiterzuentwickeln und die Abstandsregeln einzuhalten wurden drei Klassenräume überdacht. Eine Schneiderin nähte die vorgeschriebenen Mundschutzmasken für alle Schüler. Damit der Abstand beim Schülertransport gewährleistet ist, wurde ein altes Fahrzeug repariert, dass nun zusätzlichen Raum bietet. Außerdem gelang es, einen Schaden auf dem Schulgelände zu beheben: Starkregen hatte tiefe Gräben in den Boden gerissen.

Außerdem baute Projektleiter Kwame Owusu Agyei ein kleines Agrarprojekt auf, um die Schule finanziell in Krisenzeiten abzusichern: In einem Schulgarten werden Tomaten, Erdnüsse und Cashewnussbäumen gepflanzt. Dazu gibt es eine Schnecken- und Grascutterzucht. Grascutter, die dem Nutria ähneln, sind in Ghana eine Delikatesse.

Ein Fest mit Konzert als Dankeschön

Die Joyful Learning School möchte zum Dank für die Solidarität aller Beteiligter ein Fest mit Konzert organisieren, um das Überleben der Coronazeit zu feiern.

