Wolfsburg

Für krebskranke Menschen ist eine Knochenmarkspende oft die letzte Rettung. Um einen passenden Spender zu finden ist mitunter eine Typisierungsaktion notwendig. Erst vor kurzem wurde dazu für Julia aus Wolfsburg und Luis aus Velpke aufgerufen. Doch dies Typisierung muss finanziert werden- jede kostet 35 Euro. Wolfsburger Zahnärzte haben dafür jetzt eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Unter dem Motto „ Zahngold kann Leben retten“ spendeten Patienten mit ihrem Zahngold mehr als 14 000 Euro. Das Geld kommt dem Verein „ Wolfsburg hilft“ zu Gute, der Typisierungsaktionen für krebskranke Menschen organisiert und finanziert.

Verein „ Wolfsburg hilft“: Wir sind überwältigt

„Wir sind wieder überwältigt über die Spendenbereitschaft der Patienten, die ihr altes Zahngold für eine gute Sache spenden“, teilt Petra Neumann-Wollenhaupt, Vorsitzende vom Verein „ Wolfsburg hilft“, „und wir sind außerordentlich dankbar dafür!“

In sieben Zahnarztpraxen sei das Zahngold gesammelt worden, es wurde kostenfrei von der Firma Ahlden Edelmetalle GmbH, Walsrode geschmolzen, ausgewogen und vom Inhaber und Geschäftsführer Jörg Brüschke weitergeleitet. Die ursprüngliche Idee stammt aus der Gemeinschaftspraxis von Dr. Claudia und Dr. Thorsten Gienapp, die bereits seit 2001 den Verein „ Wolfsburg hilft“ unterstützen.

Zahnärzte wollen Hoffnung geben

"Für uns Zahnärzte ist es inzwischen schon zur Tradition geworden, das von den Patienten überlassene Zahngold dem Verein „ Wolfsburg hilft“ zu überlassen, um damit finanziell zu helfen," wird Dr. Claudia Gienapp zitiert. Mit dieser Unterstützung könnten die beteiligten Zahnärzte Hoffnung für Betroffene geben, die ihren genetischen Zwilling noch nicht gefunden hätten.

Infos zur Typisierung Derzeit gib es zwei Typisierungsktionen des „Vereins Wolfsburg hilft“. Wer zwischen 17 und 55 Jahre als ist und bisher noch in keiner anderen Spenderdatei registriert ist, kann sich ein Typisierungsset per E-Mail unter mail@wolfsburg-hilft.de anfordern. Mehr Informationen zu den Aktivitäten des Vereins und zur Typisierung findet man im Internet unter www.wolfsburg-hilft.de.

Gemeinsam mit dem Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR), organisiert „ Wolfsburg hilft“ die Typisierungsaktionen. Die Finanzierung der Typisierungsaktionen werde ausschließlich über Spendengelder erbracht, da es keinen öffentlichen Träger dafür gebe, heißt es von Seiten des Vereins.

Diese Praxen nahmen an der Spendenaktion teil: Dr. Carmen Sperber und Dr. Kai Wilhelm Tell, sowie die Praxisgemeinschaft am Schachtweg mit Dr. Reinhard Urbach, Melanie Ende, Lars W. Knitter und Sarah Probst. Auch die Zahnärzte Ina Schmidt-Schoppe (Fallersleben), Dr. Jörg Rutz ( Hehlingen), Dr. Uwe Reckel (Detmerode), Karola Graber-Henschel (Stadtmitte) und Dr. Angela Zilch ( Vorsfelde) beteiligten sich an der Aktion.

Von der Redaktion