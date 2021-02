Fallersleben

Die letzten Monate waren für alle nicht einfach. Insbesondere den großen und kleinen Mitgliedern der Sportvereine fehlen viele sonst gewohnte Möglichkeiten der Bewegung. Der VfB Fallersleben möchte gemeinsam mit weiteren Sportvereinen deshalb einen „Tag der Bewegung“ initiieren. Dieses Angebot richtet sich an alle – eine Mitgliedschaft in einem Sportverein ist nicht nötig.

„Insbesondere die Kinder konnten sich in den vergangenen Monaten nur unzureichend bewegen und austoben“, sagt Dr. Nicolas Heidtke, Vorsitzender des VfB Fallersleben. Das Wetter wird zwar aktuell besser, nichtsdestotrotz fehlt die Bewegung in vielen Familien. Mit dem Bewegungsland light hatte der VfB Fallersleben als einer der ersten Sportvereine in Niedersachsen und größter in Wolfsburg die vereinseigenen Sporträume für Familien zur Verfügung gestellt. „Dieses Angebot wird bereits seit Wochen sehr gut angenommen“, so Heidtke.

Wolfsburg bewegt sich: Das bedeutet 45 Minuten Spaß

Gemeinsam mit Sportdezernentin Monika Müller, Rainer Brill von der Stadt Wolfsburg und anderen Sportvereinen ist die Idee geboren, unter dem Motto „Wolfsburg bewegt sich“ am Sonntag, 7. März, in der Zeit von 9 Uhr bis 18 Uhr in insgesamt 13 Wolfsburger Sporträumen Bewegungslandschaften aufzubauen, damit Familien (ein Haushalt!) für 45 Minuten toben, spielen und Spaß haben können. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Kinder im Alter zwischen einem und 14 Jahren.

Freut sich, dass auch andere Vereine mitmachen: Dr. Nicolas Heidtke, Vorsitzender des VfB Fallersleben. Quelle: Sebastian Bisch

„Wir wollen gemeinsam auf die Wichtigkeit des organisierten Sports hinweisen“, sagt Dr. Heidtke. Begleitet wird dieses Präsenzangebot von einem Online Livesportmarathon mit Onlinekursen aus vielen Bereichen der Bewegung. Das Online Livesportprogramm richtet sich ebenfalls an alle interessierten Wolfsburger und Wolfsburgerinnen. „Für jeden Geschmack wird etwas dabei sein“, verspricht das Organisationsteam. „Alle bisher von uns angesprochenen Vereine fanden die Idee super“, freut sich Heidtke. Mit dabei sind bisher GSV Wolfsburg, SSV Velstove, SSV Kästorf/Warmenau und MTV Hattorf. Weitere könnten sich noch anschließen.

Dank der „großartigen Unterstützung der Stadt Wolfsburg“, so Heidtke, können die bisher beteiligten Vereine in insgesamt acht Sporthallen 13 verschiedene Sporträume mit verschiedenen Bewegungsschwerpunkten anbieten. Für alle Familien ist lediglich eine Onlineanmeldung bis spätestens 5. März und die Einhaltung der Hygienemaßnahmen notwendig. Das Angebot ist kostenlos!

Alle Informationen sowie die Anmeldeformulare sind ab Freitag, 26. Februar, auf der Homepage des VfB Fallersleben unter der Rubrik „Wolfsburg bewegt sich“ zu finden.

