Überraschender Besuch in der öffentlichen Sitzung des Ortsrates Hattorf-Heiligendorf im Wolfsburger Rathaus: Während die Mitglieder des Ortsrates ausschließlich digital zugeschaltet waren, besuchten Luca Rockar und Moritz Hilgendorf (beide 12) aus Hattorf Ortsbürgermeister Marco Meiners (FDP) persönlich im Sitzungszimmer 1. Sie überreichten eine Liste mit 70 Unterschriften, in der sie um einen neuen Bolzplatz für die Jugend des Ortsteils bitten.

Luca und Moritz (beide 12) haben die Unterschriften selbst gesammelt

Ortsbürgermeister Marco Meiners Quelle: fdp

Luca und Moritz hatten die Unterschriften seit Januar selbst gesammelt, waren vorrangig im Baugebiet Kahlenberg von Tür zu Tür gegangen und hatten die Bewohner um Unterstützung gebeten. „Sie haben fast alle unterschrieben“, so die beiden nicht ohne Stolz. „Ob jung, ob alt, sie waren alle sehr aufgeschlossen und freundlich“, betonte Luca.

Und auch bei Marco Meiners kam die Aktion gut an. „Wir sollten schnell etwas unternehmen“, sagte er. Eventuell käme eine Begehung in Hattorf infrage, um zu erkunden, welches Areal sich als Bolzplatz anbiete. Dazu allerdings könnte man die beiden Hattorfer Jungen als Ratgeber hinzuziehen. Denn die haben, so betonte Luca gestern im Gespräch mit der WAZ, bereits selbst Ausschau gehalten nach einem möglichen Gelände. Und das biete sich nach seinen Worten nahe des jetzigen Osterfeuerplatzes an.

Ist auch ein Jugendtreff wieder ein Thema?

Zugeschaltet in Sachen Bolzplatzdiskussion war übrigens auch der kommissarische Stadtjugendpfleger Christoph Block, der die Unterschriftensammlung „total klasse“ fand und die Wunschliste aus Hattorf gern dem Kinder- und Jugendbeirat vorstellen möchte. Block wies darauf hin, dass bereits 2014 der ehemalige Jugendtreff Hattorf in der Schule geschlossen worden sei, damals mit der Begründung, dass die Besucherzahlen beständig zurückgingen. Auch der Ortsbürgermeister erinnerte sich an die Schließung. So sei es immer gewesen, sagte er: „Mal gibt es eine Phase mit zahlreichen Besuchern, dann gehen die Zahlen aber wieder zurück.“

Das ist der Ortsrat Hattorf/Heiligendorf Im Ortsrat Hattorf/Heiligendorf gibt es neun Sitze. Für die FDP sind Marco Meiners und Judith Kühnas im Ortsrat. Mit René Kleinke und Sven Scharenberg hat auch die CDU zwei Mandate. Die PUG ist mit Andreas Popihn und Detlef Barth vertreten. Für die SPD sitzt Jendrik Adomeit im Ortsrat und für die Grünen Christian Schreiter. Außerdem hat der parteilose Sascha Mrozek einen Sitz.

In Sachen Jugendtreff habe man zudem immer auch mit Beschwerden von Nachbarn zu kämpfen. „Wir werden uns also treffen“, sagte Meiners, „um zu schauen, was gut und richtig ist.“ Eventuell müsse neben der Bolzplatz-Angelegenheit auch das Thema Jugendtreff mal wieder auf die Tagesordnung. Dabei sei es keine Option, den Hattorfer Kindern und Jugendlichen als Alternative den Heiligendorfer Treff anzubieten.

Bürger konnten sich erstmals digital zur Sitzung zuschalten

Neben der positiven Stellungnahme zur Unterschriftensammlung gab es ein weiteres erfreuliches Novum in der öffentlichen Ortsratssitzung. Erstmalig hatte jeder Einwohner die Möglichkeit, sich digital in die Sitzung zuschalten zu können. Der Ortsbürgermeister vermeldete sofort einen Erfolg: „Ich sehe 18 Anmeldungen“, registrierte er erfreut. Das seien mehr, als normalerweise in den öffentlichen Sitzungen. Damit könnte Hattorf-Heiligendorf zum Präzedenzfall werden, dem andere Ortsräte zumindest während der aktuellen Pandemie folgen. Anwohner Tobias Bührig nutzte die Möglichkeit gleich zu einer Anfrage im Rahmen der Einwohner-Fragestunde: Er beklagte den schlechten Zustand der Zufahrt zum Heiligendorfer Friedhof.

