Wolfsburg: Wirbel um gehackte Online-Bürgerumfrage der PUG

Fallersleben

Ist das Wahlkampf oder ist an den Vorwürfen etwas dran? In einer gemeinsamen Erklärung bezweifeln Mitglieder aus SPD und anderen Organisationen, dass die PUG ihre Online-Umfrage zu einem möglichen Fahrstuhl am Turm des Fallersleber Schlosses wegen einer Manipulation von der Homepage genommen hat. Den Unterzeichnern scheint das wenig glaubhaft. Sie vermuten eher, dass die PUG das gemacht habe, weil ihr das Ergebnis nicht gefiel.

„Das ist die böseste Unterstellung überhaupt“, entgegnet Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG). Auf solch einen „absurden“ Vorwurf müsse man erst einmal kommen. Sie sei keine IT-Expertin, zweifle aber nicht daran, dass das PUG-Bürgervotum tatsächlich von Unbekannten manipuliert worden sei. Und sie zweifelt auch nicht am Ergebnis: Bis zum Hackerangriff hätten sich 150 Bürger an der Umfrage beteiligt, 66 Prozent waren gegen einen Aufzug neben dem Turm, 33 Prozent dafür.

Bärbel Weist: „Das ist die böseste Unterstellung überhaupt.“ Quelle: Britta Schulze

Hunderte von Ja-Stimmen wurden von ein und demselben Netzwerk aus abgegeben

PUG-Schriftführer und Systemadministrator Viktor Stuckert hatte am Sonntag festgestellt, dass Hunderte von Ja-Stimmen von ein und demselben Netzwerk aus abgegeben wurden. Das System war aber so eingestellt, dass jeder nur einmal an der Umfrage teilnehmen sollte/konnte. Unbekannte hätten das manipuliert. Deshalb nahm die PUG die Umfrage von der Website.

Das ist die gemeinsame Erklärung im Wortlaut:

Das ist die gemeinsame Erklärung Die PUG hat in der vergangenen Woche im Internet eine Onlineumfrage gestartet, in der sie fragt: „Was haltet ihr vom Vorschlag, den Fahrstuhl im Schlossinnenhof neben dem Turm zu installieren?“ Eine Umfrage, die an alle interessierten Bürger*innen gerichtet sein sollte. Wir, die Unterzeichner*innen dieser Erklärung, haben am vergangenen Wochenende davon erfahren und den Link zur Teilnahme an zahlreiche Menschen in Fallersleben und ganz Wolfsburg weitergeleitet. Wir haben geworben, dafür zu stimmen, dass am Schloss Fallersleben endlich ein behindertengerechter Zugang errichtet wird und damit Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung der Zugang zu Museum, Trauzimmer und Veranstaltungsräumen nicht länger verwehrt wird. Dieses wichtige Ziel lässt sich nach unserer und der Überzeugung von Experten der Stadt, nur durch die Errichtung eines Außenaufzuges im Innenhof neben dem Turm erreichen. Gegen diese Lösung hätte auch der Denkmalschutz keine Einwände. Zwischen Sonntagvormittag und Montagnachmittag haben sehr viele Menschen für die Errichtung eines Aufzugs an dieser Stelle und damit gegen die ablehnende Haltung der PUG abgestimmt. Die Pressemeldung der PUG, wonach es sich um einen Hackerangriff gehandelt habe, der zum Abbruch der Abstimmung geführt habe, hat uns sehr verwundert. Wir fragen uns, wie die PUG zu der Behauptung kommt, hunderte von Stimmen stammten aus einem einzigen Netzwerk und einzelne Teilnehmer hätten mehrfach abgestimmt. Kann die PUG etwa nachverfolgen, wer bei einer anonymen Befragung wie abgestimmt hat? Die Umfrage im Netz wurde entgegen der Behauptung der PUG auch nicht bereits am Sonntag beendet, sondern war bis Montag gegen 17 Uhr geöffnet. Wir wissen, dass zahlreiche Menschen noch am Montag ihr Votum abgegeben haben. Dazu Diplom-Informatiker Markus Zarbock: „Ein gezielter Hackerangriff auf eine solche lokale Umfrage wäre völlig untypisch und ist damit wenig glaubhaft“. Für uns Unterzeichner*innen stellt sich die Frage, ob nicht ein Hackerangriff, sondern der plötzliche Anstieg der Ja – Stimmen zum Abbruch der Umfrage führte? Warum wird nicht das tatsächliche Endergebnis veröffentlicht, sondern nur die bis zu einem von der PUG willkürlich gewählten Zeitpunkt abgegebenen Stimmen? Wir denken, dass hier erheblicher Aufklärungsbedarf auch gegenüber der Öffentlichkeit besteht. Unterzeichner*innen: Ingrid Leitner, Ingolf Viereck, Eckhard Krebs, Andrea Busch, Ralf Krüger, Markus Zarbock, Dr. Christa Westphal-Schmidt, Benjamin Stern, Christian Matzedda, Axel Oberdiek, Iris Schubert, Lucie PötterBrandt, Frank Poerschke, Falko Mohrs

Die Unterzeichner der Erklärung sind „verwundert“: „Wir fragen uns, wie die PUG zu der Behauptung kommt, hunderte von Stimmen stammten aus einem einzigen Netzwerk und einzelne Teilnehmer hätten mehrfach abgestimmt.“ Könne die PUG etwa nachverfolgen, wer bei einer anonymen Befragung wie abgestimmt hat?

„Ein gezielter Hackerangriff auf eine lokale Umfrage wäre völlig untypisch“

Außerdem sehe man Ungereimtheiten, wann die Umfrage genau abgebrochen wurde: „Die Umfrage im Netz wurde entgegen der Behauptung der PUG nicht bereits am Sonntag beendet, sondern war bis Montag gegen 17 Uhr geöffnet.“ Viele Unterzeichner der Erklärung wüssten das von Familie und Freunden, die abgestimmt hätten.

Und noch etwas irritiere: „Ein gezielter Hackerangriff auf eine solche lokale Umfrage wäre völlig untypisch und ist damit wenig glaubhaft“, erklärt Diplom-Informatiker und SPD-Mitglied Markus Zarbock. Für die Unterzeichner der Stellungnahme stelle sich die Frage, ob nicht ein Hackerangriff, sondern der plötzliche Anstieg der Ja-Stimmen zum Abbruch der Umfrage führte. Schließlich sei die PUG gegen einen Fahrstuhl-Standort am Turm des Fallersleber Schlosses: „Zwischen Sonntagvormittag und Montagnachmittag haben sehr viele Menschen für die Errichtung eines Aufzugs an dieser Stelle und damit gegen die ablehnende Haltung der PUG abgestimmt...“

Bärbel Weist fiel aus allen Wolken, als sie von den Vorwürfen hörte: „Wir wollten bei der Umfrage die Meinung der Menschen hören und keine manipulierte Meinung“, erklärt sie. Wenn Corona nicht wäre, hätte die PUG zur Bürgerversammlung in den Hoffmannhaus-Saal eingeladen. Doch das ist nicht erlaubt. Deshalb kam die Idee mit der Online-Umfrage. Eckhard Krebs (SPD) wolle niemanden etwas unterstellen, er möchte Aufklärung: „Die PUG soll sagen, was wirklich gewesen ist.“ Und zwar öffentlich.

Von Sylvia Telge