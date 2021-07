Hattorf

Die Ausbeute war überschaubar: Acht Liter Benzin haben Unbekannte aus einem Baufahrzeug in Hattorf gestohlen – im Wert von etwa zehn Euro! Dafür haben sie sich vorher noch an einem anderen Fahrzeug, das auf dem Behelfsparkplatz stand, zu schaffen gemacht und den Tankdeckel abgebrochen. Der Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro steht in keiner Relation zur gemachten Beute.

Die Tat ereignete sich auf einem Behelfsparkplatz für Baufahrzeuge an der L 294, zwischen Freitag, 23. Juli (20 Uhr) und Montag, 26. Juli (11.30 Uhr). Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei brachen die nicht besonders professionell agierenden Täter zunächst den Tankdeckel eines Baufahrzeugs auf, jedoch gelang es ihnen nicht, daraus Kraftstoff zu stehlen. Daraufhin knackten sie den Motordeckel auf, was aber ebenfalls nicht zum Erfolg führte.

Benzin-Klau: Erst bei einem Spezialanhänger hatten die Täter Erfolg

Erst bei einem Spezialanhänger konnten sie an acht Liter des von ihnen begehrten Benzins gelangen. Immerhin: Benzin in Wolfsburg kostet aktuell zwischen 1,55 und 1,60 Euro pro Liter. Ob die Täter nur acht Liter brauchten oder nicht in der Lage waren, mehr zu stehlen, ist unklar...

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizeistation in Fallersleben unter der Telefonnummer 05362/947410.

