Klein Steimke/ Neindorf

Die Freude ist groß: Zwischen Neindorf und Ochsendorf entlang der L 290 entsteht ein neuer Radweg. Vertreter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, der Stadt Wolfsburg, des Landkreises Helmstedt, des Regionalverbandes Großraum Braunschweig und der Stadt Königslutter am Elm trafen sich jetzt in Klein Steimke zur Unterzeichnung der Vereinbarung über den Bau des Radweges.

Der Ortsrat Neindorf erhielt diese gute Nachricht bereits in der kürzlich stattgefundenen Sitzung. Um diese seit langem, insbesondere von den Ortsbürgermeistern aus Neindorf/Almke, Ochsendorf, Glentorf/Klein Steimke, geforderte Maßnahme beginnen zu können, haben sich die Vereinbarungspartner im letzten Jahr zusammen gefunden, um in einem Modellprojekt jeder seinen Beitrag zur Umsetzung der Maßnahme zu leisten.

Jeder Partner übernimmt einen Teil der anfallenden Aufgaben

„Jeder Vereinbarungspartner übernimmt einen Teil der anfallenden Aufgaben, so dass das Projekt begonnen und gemeinsam zum Erfolg geführt werden wird“, freut sich der Bürgermeister der Stadt Königslutter am Elm, Alexander Hoppe. Die Stadt Königslutter am Elm übernimmt – wie auch die Stadt Wolfsburg – einen begrenzten Teil der Planungskosten (rund 7500 Euro), die Durchführung des Grundstückserwerbes und die Durchführung der Vergabeverfahren für die benötigten Ingenieurbüros.

Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann unterstreicht die Bedeutung dieses Projektes. „Durch diesen Radweg wird eine wichtige Verbindungsstrecke für den Radverkehr verkehrssicher ausgebaut. Es freut mich besonders, dass wir den Ausbau des Radwegs durch eine kommunale Zusammenarbeit umsetzen und so die Mobilitätsmöglichkeiten verbessern.“ „Damit wird nach vielen Jahren endlich der Lückenschluss von Ochsendorf nach Neindorf hergestellt werden können. Für die unkomplizierte Lösungsfindung möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken“, erklärt Landrat Gerhard Radeck.

Von der Redaktion