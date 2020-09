Hattorf/ Heiligendorf

„Mit Mohrs reden“ – diese Gelegenheit nutzten am Donnerstag 39 Einwohner aus Hattorf und Heiligendorf, die sich zuvor zur Informationsveranstaltung in der Heiligendorfer Mehrzweckhalle angemeldet hatten. Dennoch entwickelte sich über rund 90 Minuten eine angeregte Diskussion zwischen Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Stadträtin Iris Bothe auf städtischer, und engagierten Einwohnern auf Seiten der beiden Ortsteile.

Tenor manch kritischer Anmerkungen: Es gibt eine lange Liste von Nachholbedarf, beispielsweise Sanierung bzw. Neubau einer Sporthalle in Heiligendorf, Ärger mit der Kreuzung Krugstraße/Landesstraße in Hattorf, Feuerwehrhaus Heiligendorf und nicht zuletzt die Forderung nach einer nachhaltigen Verkehrsentlastung beider Ortsdurchfahrten. Trotz der teilweise brisanten Themen allerdings prägte eine sachliche Atmosphäre die Veranstaltung. Christel Gaul, Fragestellerin aus Hattorf: „Mir hat gut gefallen, dass alle Themen ruhig und angenehm vorgetragen und behandelt wurden.“

Klaus Mohrs : „Wir haben Corona noch nicht im Griff“

Ortsbürgermeister Marco Meiners ( FDP) hatte Referenten und Gäste in der Mehrzweckhalle begrüßt, ehe Oberbürgermeister Klaus Mohrs zunächst auf die gesamtwirtschaftliche Lage mit reduzierten Steuereinnahmen und der aktuellen Corona-Pandemie einging. Mohrs begründete längere Wartezeiten im Rathaus und die aktuelle Schließung von Sprechstellen. „Wir haben Corona noch nicht im Griff“, sagte er und bat um Verständnis, dass die Bevölkerung derzeit noch mit Einschränkungen leben müsse. „Wir haben selbst keine Freude daran“, so der Oberbürgermeister.

Schnell gab Mohrs dann aber den Startschuss für die Fragen aus der Bevölkerung, die er teilweise sofort beantwortete oder aber notieren ließ. Die angesprochenen Themen waren überwiegend nicht neu: So sprach TSV-Vorsitzender Kurt Gerloff den Zustand der Mehrzweckhalle Heiligendorf an und monierte unter anderem unhaltbare hygienische Zustände in den sanitären Einrichtungen.

Diskussion in der Mehrzweckhalle : Es ging auch um den Ausbau von Glasfaser

Auch Mitglieder des Ortsrates nutzten die Möglichkeit, ihre Kritik quasi an höchster Stelle vorzubringen: CDU-Fraktionssprecher Joachim Rustenbeck wiederholte seine Auffassung, dass man sich im Westen Wolfsburgs abgehängt fühle, während in der Kernstadt und anderen Randgebieten Millioneninvestitionen flössen. Andreas Popiehn (PUG) sprach den schleppenden Glasfaserausbau an und erfuhr von Mohrs, dass die Finanzierung des schnellen digitalen Netzes stocke. „Die Stadt kann ihren Beitrag von 20 bis 25 Millionen momentan nicht leisten“, sagte Mohrs. Bis 2021/22 sollen jedoch auch Hattorf und Heiligendorf angeschlossen sein.

Keine Lösung hatte der Oberbürgermeister zum Thema Lkw-Standplätze im Heinenkamp parat. Während die Bevölkerung die Lage als „Schande“ bezeichnet, wartet Mohrs auf einen Investor für eine Parkanlage unmittelbar an der A 39.

Von Burkhard Heuer