Fallersleben

Die Sylter Zimtsterne vom Bäcker Klaus Funke sind in ganz Deutschland beliebt, auch in Wolfsburg finden sie reißenden Absatz. Dank eines privaten „Handelsabkommens“ wird das Weihnachtsgebäck in der Bäckerei von Werner Kutzner in Fallersleben verkauft.

Die Zimtsterne von Klaus Funke sind bei den Wolfsburgern bekannt und beliebt. Funke hat in der Stadt als Bäcker gearbeitet, bevor er 2008 nach Sylt zog und sich dort selbstständig machte. Einige Wolfsburger besuchten ihn auf der Insel und fragten, warum sie die Gebäckstücke nicht in der VW-Stadt bekommen. Also griff Funke zum Telefon und rief in Fallersleben an.

Kunden freuen sich auf die Sylter Zimtsterne

Funke und Werner Kutzner sind schon lange befreundet. Daher ist das private Handelsabkommen auch schnell eingetütet gewesen. Und die Wolfsburger freut es – sie kommen aus allen Stadtteilen und umliegenden Dörfern in die Bäckerei Kutzner in der Westerbreite der Hoffmannstadt. „Es ist ein Dank an meine früheren Kunden und gleichzeitig ein Publikumsmagnet für die Fallerslebener Bäckerei“, betont Funke.

Die Sylter Zimtsterne sind bei den Wolfsburgern sehr begehrt. Quelle: Britta Schulze

Funke produziert die Zimtsterne in Westerland von September bis Januar. Normalerweise schickt der Sylter das Weihnachtsgebäck mit der Post, doch für die erste Lieferung mit rund 300 Zimtsternen kommt er gerne in seine Heimat. „ Sylt hat ein gewisses Flair, doch es ist sehr schön ab und zu in Wolfsburg zu sein“, sagt Funke.

Rezept der Zimtsterne ist geheim

Laut den beiden Bäckern seien die Lebkuchen immer sehr schnell vergriffen. Daher wird ständig frische Ware nachgeordert. „Meine Zimtsterne sind besonders weich und saftig, das liegt an den Zutaten“, betont Funke. Die Sylter Zimtsterne werden aus Marzipan, Mandelgries, Eiweiß, sowie Zucker und Zimt hergestellt. Doch entscheidend ist die Zusammenstellung und diese hat sich Funke patentieren lassen. „Das Rezept ist 50 Jahre alt und sehr geheim“, sagt Funke.

Von von der Redaktion