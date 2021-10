Sülfeld

Die Not hat sie in Sülfeld zusammengeführt – und jetzt sind Kater Furby und Katze Runa fast so etwas wie ein Liebespaar. In jedem Fall sind sie aber super-gut befreundet und sollten nicht wieder getrennt werden. Deshalb sucht das Wolfsburger Tierheim-Team ein Zuhause, in dem die beiden gezähmten Wildfänge sich gemeinsam wohl fühlen können.

Furby und Runa Namen: Furby und Runa Alter: etwa 2 Jahre Rasse: Main Coon Mischling und Europäisch Kurzhaar Besonderheiten: beide verwildert aufgewachsen, geschützter Freigang wünschenswert Vorlieben: Zusammen kuscheln und sich gegenseitig putzen

Furby kam im April 2021 als verfilzter, übel riechender, unkastrierter und sehr garstiger Fundkater nach Sülfeld. Seine Behandlung hat er bestimmt als Folter empfunden. Dabei meinten es diejenigen, die das halbverhungerte und an einem Auge sichtbar schon einmal verletzte Tier in eine Transportkiste gelockt hatten, sicherlich nur gut. Im Tierheim wurde er dann aber nicht nur entwurmt und entfloht: Ein großer Teil seines völlig verfilzten Fells musste geschoren werden. Sein unbekannter Main-Coon-Elternteil lebte vermutlich nicht unter freiem Himmel, sondern bekam eine professionelle Fellpflege.

Mensch und Kater konnten sich bald besser riechen

Halbnackt wollte das Tierheim-Team Furby dann aber doch nicht gleich wieder in den recht kühlen Frühling entlassen, obwohl er jetzt kastriert war. So blieb er länger im Tierheim, als das normalerweise der Fall ist. Und er roch nicht nur besser, sondern konnte irgendwann auch die Menschen um sich herum ganz gut riechen – seine Wildheit wandelte sich in Anhänglichkeit.

Ein plüschiger neuer Freund

Dann kam Runa nach Sülfeld. Diese kleine Streunerin wurde – wie auch einige ihrer Familienmitglieder – auf dem Gelände von den Tierheim-Mitarbeitenden eingefangen, um sie zu kastrieren. Alle die anderen Katzen konnten danach gar nicht schnell genug wieder in die Freiheit kommen, nur Runa ließ sich mit Futter locken. Doch dann entwischte sie beim Saubermachen aus ihrer Box, geriet in Panik, suchte ein Versteck – und quetschte sich mit in die Box von Furby, die gerade offen stand. Es war offenbar Liebe auf den ersten Blick: Runa weigerte sich jedenfalls, ihren plüschigen neuen Freund zu verlassen.

Kontakt zum Tierheim Wer ein Tier, das in der WAZ vorgestellt wird, gern kennenlernen und dann dauerhaft oder als Pflegetier zumindest zeitweise zu sich nach Hause holen möchte, kann sich direkt ans Tierheim in Sülfeld wenden. Am besten ist das Team der Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft (WBG) dort im Forstweg 42 per Email zu erreichen (tierheim@wbg.wob.de). Besuche sind seit Beginn der Corona-Pandemie nur nach Anmeldung und Terminvergabe möglich. Das Telefon, Nummer 05362/51063, ist montags, dienstags und donnerstags von 12 bis 14.30 Uhr besetzt.

Nach sehr kurzer Beobachtungszeit war klar, dass Furby die kleine Runa genauso toll fand, wie sie ihn. Er putzte sie und war sehr liebevoll. Das Tierheim-Team nahm das so hin, hatte eine Box gespart und zwei sehr zufriedene Katzen gewonnen. Gemeinsam war nämlich plötzlich alles gar nicht mehr so schlimm. Selbst dass ihr wegen einer Zahnerkrankung alle Zähne entfernt werden mussten, hat Runa mit Furbys Hilfe gut weggesteckt. Nur anfassen lässt sie sich von den seltsamen Menschen gerade nicht so gern. Lieber kuschelt sie mit Furby. Dann liegen die beiden ineinander verknäult, kuscheln, spielen oder putzen sich. Im neuen Zuhause brauchen die beiden bestimmt eine etwas längere Eingewöhnungszeit, bevor sie wieder Freigang genießen und trotzdem zurückkommen. Andere Katzen wären höchstwahrscheinlich kein Problem.

