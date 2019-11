Mörse

Der Feuerschein war weit am Himmel sichtbar: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brannten auf einer Wiese bei Mörse rund 200 Strohballen lichterloh. Auch am Donnerstagvormittag waren noch große Rauchwolken am Himmel zu sehen und die Feuerwehrleute waren über zehn Stunden im Einsatz. Aktuell geht die Poli...