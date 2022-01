Ehmen

Offenbar treibt nicht nur in Wolfsburg eine Bande von Automatensprengern ihr Unwesen: Nur drei Tage nach der Detonation in der Sparkassenfiliale in Ehmen explodierte in der Nacht zu Sonntag ein Geldautomat in der Volksbank in Vöhrum bei Peine – dort filmten Nachbarn die Kriminellen sogar, wie sie ihre Beute aus der Bank trugen.

Einen Zusammenhang zwischen den Taten in Detmerode, Ehmen und Peine könne man zumindest nicht ausschließen, sagt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Hinweise zu den Taten in Wolfsburg gebe es bislang nicht. Währenddessen laufen die Reparaturen der Schäden weiter. Wo Kunden jetzt welche Dienstleistungen in Anspruch nehmen können:

Bargeldabhebung in Fallersleben und Westhagen

Mit der Sprengung der Geldautomaten in Ehmen ist ausgerechnet die Filiale betroffen, die von Kunden in Detmerode als Ausweichquartier genutzt wurde. Dort war kurz vor Heiligabend ein Automat in die Luft gesprengt worden. Voraussichtlich bis Ende Februar werden die Reparaturen in Detmerode dauern, wie lange die Behebung der Schäden in Ehmen dauert, ist noch nicht abzusehen. Wer nun Bargeld benötigt und nicht Zusatzgebühren für das Abheben bei anderen Banken bezahlen möchte, findet an der Marktstraße in Fallersleben, Hallesche Straße in Westhagen sowie am Steinweg in Heiligendorf die nächstgelegenen Automaten der Sparkasse.

Unbekannte haben in der Sparkassen-Filiale in Ehmen zwei Geldautomaten in die Luft gesprengt und dabei geschätzt 90 000 Euro Schaden verursacht.

Schließfächer und Beratung in Detmerode

Persönliche Beratungsgespräche wie auch der Zugang zu den Schließfächern in Detmerode sind laut Sparkasse weiterhin sichergestellt: Kundinnen und Kunden können Termine über das Dialog-Center der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg unter Tel. 05371 814-99999 anfragen. Mittels eines Rückrufes wird dann ein für beide Seiten passender Termin abgestimmt.

Für die Filiale Ehmen gilt das gleiche Prozedere. Nach dem Hinterlassen einer Telefonnotiz über das Dialog-Center nehmen die Beraterinnen und Berater Kontakt auf und vereinbaren einen gemeinsamen Termin. Dieser kann weiterhin in Ehmen stattfinden – dafür muss laut Sparkasse der Personaleingang genutzt werden. Eine Bargeldversorgung kann allerdings an beiden Standorten aktuell noch nicht angeboten werden.

90 000 Euro Schaden durch Explosion in Ehmen

Die Polizei schätzte den Schaden an den beiden gesprengten Geldautomaten sowie am Gebäude der Sparkassen-Filiale in Ehmen auf rund 90 000 Euro. Zur Höhe der Beute machten die Ermittler keine Angaben. Die Zentrale Kriminalinspektion in Braunschweig untersucht derzeit noch, womit die Explosion ausgelöst wurde. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie mehrere Personen in einen dunklen Wagen – vermutlich ein Audi A6 – stiegen und mit hoher Geschwindigkeit über die Mörser Straße in Richtung Heinrich-Deumeland-Straßen davon fuhren. Hinweise an die Polizei unter Tel. 05361-46460.

Von Christian Opel