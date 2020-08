Almke

Wegen seiner idyllischen Lage und der überschaubaren Anlage gilt des Freibad Almke längst nicht mehr zu den Geheimtipps von Wasserfreunden. Der Stadtjugendring als Betreiber und die Crew um Schwimmmeister Sven Taubel können sich seit Jahren ansprechender Besucherzahlen erfreuen. Bisher allerdings hatte die sonst so perfekte Anlage ein Manko: Steil ragten die Edelstahltreppen ins Schwimmerbecken. Für Seniorinnen und Senioren – sie gehören zur treuesten Klientel des Bades – eine körperliche Belastung.

„Der Ausstieg gestaltete sich für uns immer einigermaßen schwierig“, betont auch Ortsbürgermeister Hans-Ulrich Achilles. Seit Jahre nun sann man auf Abhilfe: Ein neuer Aus- und Einstieg musste her.

Ortsrat Almke-Neindorf setzte sich zwei Jahre für neuen Becken-Einstieg ein

Der engagierte Ortsrat Almke-Neindorf machte ihn seit rund zwei Jahren mehrfach zu seinem Thema, die Stadt bewilligte den Antrag des Stadtjugendringes und endlich ist das Objekt zum Schwimmerbecken vollendet: Eine Treppe wiederum aus Edelstahl ist ohne jeglichen zusätzlichen Kraftaufwand zu nutzen. „Sie ist sehr schön geworden“, freute sich Jugendring-Geschäftsführer Jens Hortmeyer, und passe prima zum Gesamtbild des Bades.

Keine steile Treppe mehr: Das Schwimmerbecken im Freibad Almke hat eine neue Stahltreppe für einen bequemeren Ein- und Ausstieg bekommen. Quelle: Roland Hermstein

Sein Dank galt dem Ortsrat, aber auch der Stadt Wolfsburg, die die Investitionssumme relativ unbürokratisch aus einem Topf finanzierte, der für überschaubare aber doch wichtige Maßnahmen speziell der Ortsteile relativ unproblematisch angezapft werden kann. Die Treppe im Almker Freibad hat immerhin 7000 Euro gekostet

Ortsbürgermeister Hans-Ulrich Achilles : „Da wurde doch etwas Vernünftiges geschaffen“

In Kreisen der potenziellen Nutzer kam der sichere Einstieg am Mittwoch bei der offiziellen Einweihung jedenfalls bestens an: „Da wurde doch etwas Vernünftiges geschaffen“, betonte Ortsbürgermeister und Frühschwimmer Hans-Ulrich Achilles (75). „Prima!“ Dieses Lob kam von Elli Weissbrich, mit 87 Jahren „Alterspräsidentin“ der Frühschwimmergruppe und gleichzeitig Angehörige einer Klöngruppe, die sich gern mal nach dem Schwimmen in großer Runde zusammenfindet. Etwa zehn Leutchen der munteren Truppe nennen sich „Cappuccino-Band“.“

Die positive neue Errungenschaft für das Freibad Almke kann allerdings die finanziellen Einbußen durch die bekannten Corona-Einschränkungen in diesem Jahr nicht kompensieren. „Die Auflagen sind einfach zu einschneidend“, erläuterte Jens Hortmeyer. So dürfen maximal 360 Badegäste täglich eingelassen werden und zwar in drei Einlassslots mit je 120 Besuchern. Bei durchwachsener Witterung hat man in Almke das Maximum an Gästen bisher nur an wenigen Tagen ausschöpfen können.

Freibad Almke : Schwimmmeister hofft auf gute Saison im August

Schwimmmeister Taubel hofft nun noch auf eine hochsommerliche Saison im August. Jüngeren Gästen mit Erfahrung wird übrigens eine Online-Anmeldung empfohlen. Aber vielfach seien Karten auch noch an der Tageskasse erhältlich. Beim Anstellen allerdings wird auch hier akribisch auf den Mindestabstand geachtet.

Von Burkhard Heuer