Heiligendorf

Die Inzidenz in Wolfsburg bewegt sich in Wellen – und das macht die Verunsicherung für Veranstalter groß. In der Folge gibt es jetzt die nächste Absage: Das „Dorf bleibt Dorf“-Fest der Vereine in Heiligendorf, das für den 28. August geplant war, wird abgesagt.

Unsicherheit wegen Corona

„Eine Durchführung auf dem Kirchhof wurde berechtigterweise bereits von der Stadt Wolfsburg untersagt“, berichtet Sprecher Sascha Mrozek. Ein Alternativort wurde zwar gefunden und genehmigt, allerdings bleibe die Einordnung der jeweils aktuellen Inzidenzzahlen in den Stufenplan eine große Unbekannte. Zuletzt hatte es ein Hin- und Her bei der Schließung von Diskotheken und Shisha-Bars gegeben. Die Unsicherheit in der Planung, der zu erwartende schwache Besuch und das Risiko, ein Hotspot zu werden, war den Verantwortlichen und Vereinsvorständen in Heiligendorf zu hoch. Zumal das Motto des Gemeinschaftsprojektes (After-Corona-Feier) offensichtlich weiterhin nur ein Wunsch bleiben muss.

„Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen Partnern für die Vorplanungen. Besonderer Dank geht an Festausschussleiter Marco Paetz, der nicht nur das großartige Plakat, sondern auch die Koordination aller Beteiligten organisiert hatte“, betont Mrozek. „Leider vergebens.“

