Fallersleben

Am Wochenende soll traumhaftes Wetter werden: Am Sonntag werden bis zu neun Sonnenstunden erwartet und Temperaturen von bis zu 17 Grad! Ein leckeres Eis für den Spaziergang wäre dabei doch schön. Die WAZ verrät Ihnen, welche Eisdielen an diesem Wochenende in Wolfsburg öffnen.

Im Eiscafé „Isola Bella“ in Fallersleben bereiten Giuseppe Anastasi und Rita Canino alles für die nächste Saison vor. Sie wollen die Eisdiele in der Westerstraße 24 nämlich an diesem Wochenende öffnen.

► Lesen Sie auch: Wolfsburg taut auf: Jetzt kommt der Frühling!

Die erste Eisdiele in Wolfsburg macht bereits am Samstag auf

„Wir begrüßen die Kunden ab Sonntag, vorher schaffen wir es leider nicht“, so Canino. Die Wolfsburger können also am Sonntag, 21. Februar, bei frühlingshaften Temperaturen eine Eistüte abholen. Denn wegen Corona darf in den Eisdielen nur ein Außer-Haus-Verkauf stattfinden.

Fallersleben: Das Eiscafé „Isola Bella“ öffnet am Sonntag. Dafür bereiten Giuseppe Anastasi und Rita Canino alles vor. Wegen Corona gibt es jedoch nur ein Außer-Haus-Verkauf. Quelle: Roland Hermstein

Bereits einen Tag vorher, nämlich am Samstag, 20. Februar, öffnet die Eisdiele „S. Marco“ in Fallersleben, Marktstraße 27. Zwei riesige Plakate im Fenster machen darauf aufmerksam.

Eisdielen öffnen wieder: Das Cafe „S. Marco“ bietet ab Samstag Eis-to-go an. Quelle: Roland Hermstein

In den Eiscafés in Vorsfelde sieht es am Freitag noch nicht nach einer Öffnung auf, auch die Eisdielen in der City haben keine Zettel an den Türen oder Fenstern.

Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie weitere Eiscafés kennen, die bereits geöffnet haben, schreiben Sie uns gerne: redaktion@waz-online.de

Von der Redaktion