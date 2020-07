Heiligendorf

Glaubt man seiner Mutter, hatte Dennis Weber schon mit drei oder vier Jahren erstmals einen Schraubenschlüssel in der Hand. Und wollte damit an Papas BMW Dixi schrauben. Heute, fast 50 Jahre später, schraubt und bastelt der Kfz-Mechaniker immer noch gerne an Autos. Beruflich als Mechaniker im Depot der Autostadt und privat als Modellautofan.

„Benzin im Blut“ – so könnte man den 53-jährigen Heiligendorfer mit drei Worten beschreiben. Weber lächelt und zeigt Modellautos: „Diesen Mini musste mir meine Oma damals im Zoo Hannover kaufen.“ Später nervte er sie am Braunschweiger Bahnhof so lange, bis er endlich einen Monza GT mit Klappscheinwerfern gekauft bekam. Als sein Vater – von Beruf Testwagenfahrer bei Volkswagen – am Nürburgring war, brachte er dem kleinen Dennis natürlich auch ein Auto mit: einen Chevrolet BRM P154 Can Am. Sein Lieblingsspielzeug bis heute: ein Jaguar XJ 6L – „im Kofferraum hatte ich immer Maoam dabei“.

Viele damalige Spielzeugautos hat Dennis Weber heute noch

Einen Großteil seiner Spielzeug- und Modellautos hat er heute noch. Sie stehen auf Regalen und in Vitrinen in der Wohnung verteilt. Aber das schnöde Sammeln reicht ihm schon lange nicht mehr. Er baut sich – und guten Freunden – eigene Modellautos. So betreut er in der Autostadt einen Käfer GSR 1303 S – den gelb-schwarzen Renner baute er detailgetreu nach. Ein Freund von ihm hat sich Kult-Käfer „Herbie“ nachgebaut – Dennis Weber fertigte sich einen Mini-„Herbie“ an und baute eine Fernsteuerung ein. „Gibt’s so nirgends zu kaufen“, schmunzelt er. Beeindruckend sind auch seine Modellnachbauten der wunderschönen Hebmüller-Käfer-Cabrios.

Dennis Weber hat ein Diorama mit V8-Motorsound gebaut

Aktuell arbeitet Weber für einen Freund an einem Golf 2 Krankenwagen im Maßstab 1:18: „Den gibt es so natürlich nicht zu kaufen“, betont er. Er hat ein fertiges Modell zerschnitten und vorsichtig verlängert. Er arbeitet ganz akribisch, denn das Modell muss seinem großen Bruder ähneln wie ein Zwilling im Miniaturformat. Dabei macht er fast alles selbst. „Ich gebe die fertigen Modelle nur zum Lackieren weg“, sagt er. „Den Rest erledige ich selber.“ In mühsamer Kleinarbeit. „Weil es mir Spaß macht.“

Ein großer und ein kleiner Ford Knudsen Taunus Coupe

Wenn dann noch Zeit bleibt, schraubt er auch an großen Autos. So hat er sich einen 1972 Ford Knudsen Taunus Coupe teilrestauriert – „ein tolles Auto“, schwärmt Weber. Aber was wäre das tollste Auto ohne einen kleinen Bruder? Eben! Aus gleich zwei Modellautos baute sich Dennis Weber seinen großen GLX detailgetreu nach – natürlich ist auch er ein Einzelstück. Das Gute daran: Wenn die große „Zicke“ mal wieder streikt, spielt er einfach mit dem Modellauto. Wie damals, vor 50 Jahren.

Von Carsten Bischof