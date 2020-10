Fallersleben

Es ist bald geschafft: Die neue A39-Brücke über der Heinrich-Nordhoff-Straße und Wolfsburger Landstraße soll bis Ende Oktober fertig sein. Das bedeutet aber nicht freie Fahrt. „Danach schließen sich die Arbeiten zur Umlegung des Verkehrs an“, sagt Michael Peuke, Leiter des Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel. Dazu gehören Markierungen, Leitplanken aufstellen und der Rückbau der Verkehrssicherungsmaßnahmen. Diese Arbeiten sollen bis Ende November dauern.

Es sei schwierig, ein konkretes Datum zu nennen, denn diese Arbeiten seien stark witterungsabhängig, sagt Peuke. Erst wenn alles erledigt sei, könne der Verkehr wieder ohne Einschränkungen fließen. Eine offizielle Einweihung der neuen Brücke ist übrigens nicht geplant. Das liege nicht nur an Corona, sondern „vor allem wegen der Arbeitsweise Zug um Zug“, erklärt Peuke.

Die Baukosten für die neue Autobahnbrücke liegen bei rund 8,1 Millionen Euro, ursprünglich waren mal 7,3 Millionen Euro angesetzt. Es ist ein Mega-Projekt, das die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr umsetzt: Die Vorbereitungen dafür dauerten deshalb auch ganze drei Jahre. Die Arbeiten selbst mit Abriss der beiden maroden Brückenteile und Neubau dauerten noch einmal etwa zwei Jahre.

Die besondere Herausforderung dabei war, dass die Bauarbeiten bei laufendem Verkehr stattfinden. Denn der betroffene Autobahnbereich, aber auch die darunter liegende Heinrich-Nordhoff-Straße/Wolfsburger Landstraße gehören zu den meistbefahrenen Strecken in Wolfsburg.

An einigen Wochenende waren komplette Straßensperrungen notwendig

Deshalb war der Bereich nur an einigen Wochenenden komplett gesperrt, zum Beispiel als die alte Brücke abgebrochen wurde. Diese Arbeiten erfolgten in zwei Bauabschnitten: Der erste Teil wurde 2019 abgebrochen, danach begann der Neubau des ersten neuen Brückenteils. Abriss und Neubau des zweite Bauwerkteils folgte dann ab April dieses Jahres. Jeweils freitags gingen die Abbrucharbeiten los, Tag und Nacht wurde in zwei Schichten gearbeitet – rund um die Uhr. Das war nötig, denn am Montag sollte – bis auf Restarbeiten – alles erledigt sein. Damit der Verkehr wieder rollen konnte.

Die Arbeiten verliefen reibungslos. Die Bagger und Radlader waren im Dauereinsatz. Damit ihnen dabei nicht der Sprit ausging, stand ein Tankfahrzeug bereit, das sie schnell betanken konnte. Meter um Meter brachen die schweren Geräte zunächst den westlichen Brückenteil ab. Monate später folgte der östliche Teil.

Die neue A39-Brücke hat eine Lebensdauer von stolzen 80 bis 100 Jahren

Mittlerweile steht der komplette Neubau. Als die riesigen Stahlträger dafür angeliefert wurden, gab es noch einmal Sperrungen. Das gehört der Vergangenheit an, bald sind die Arbeiten an der neuen Autobahnbrücke abgeschlossen. Sie ist ein Bauwerk (fast) für die Ewigkeit: Die neue Brücke hat eine Lebensdauer von stolzen 80 bis 100 Jahren.

Von Sylvia Telge