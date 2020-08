Fallersleben

Ausnahmen bestätigen die Regel? Nicht beim Gesundheitsschutz, sagt die Stadt Wolfsburg. Bei der Trauung eines Paares im Standesamt Fallersleben muss ein Familienmitglied draußen bleiben. Das ist nicht verhältnismäßig, sagt das Brautpaar. Doch die Stadt will aus zweierlei Gründen keine Ausnahmen zulassen.

Die Planungen für die Hochzeit des Fallersleber Paares beginnen im vergangenen Jahr

Die Planungen für die Hochzeit beginnen im vergangenen Jahr: Andreas Schrader und Cornelia Fistler wollen sich im Standesamt Fallersleben das Ja-Wort geben. Als der Bräutigam im Juni den Termin für den 14. August festzurrt, scheint das Schlimmste der Corona-Krise vorerst überstanden. Damals stand fest: Das Brautpaar und sechs Familienangehörige sollten beim schönsten Tag im Leben zugegen sein. Einer zuviel, habe die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung erklärt. „Es stünden aber weitere Lockerungen in Aussicht. Die Frau hat uns vertröstet und gesagt, man warte noch auf Informationen“, erklärt Schrader. So war er zuversichtlich.

Doch als der 49-Jährige in der vergangenen Woche die Infos bekam, war er enttäuscht. Acht Personen inklusive Standesbeamten sind erlaubt, ein Familienmitglied würde also draußen bleiben müssen. „Das finde ich zum jetzigen Zeitpunkt der Pandemie nicht mehr angemessen.“ Das Informationsschreiben datiere auf den 12. Mai. „Wir sind alles Familienmitglieder, das ist nicht mehr verhältnismäßig“, findet Schrader und kontaktierte das Standesamt. Doch dort sei er abgebügelt worden. „Es geht uns darum, dass die Stadt bei anderen Regelungen der Landesverordnung folgt und hier ihr eigenes Süppchen kocht“, meint Fistler.

Die Stadt Wolfsburg begründet die Beschränkungen mit den immer noch geltenden Abstandsregeln

Die Stadt betont, Abstandsregelungen und Maskenpflicht seien bei allen Lockerungen immer noch bestehende Einschränkungen, die auch dem Schutz der Mitarbeiter dienten. Die Standesbeamtin habe sich an die festgeschriebenen Regeln gehalten. Die maximal zugelassene Personenzahl in den Traulokalen sei so festgelegt, dass das Abstandsgebot eingehalten werden könne. „Dies dient dem Schutz der Anwesenden – auch dem der Standesbeamtinnen und Standesbeamten“, so ein Stadtsprecher. Das Standesamt mache von seinem Hausrecht Gebrauch. Beim Wunsch nach mehr Teilnehmern gebe es aber Alternativen. In der Tat: „Man hat uns angeboten, Räume im Schloss Wolfsburg zu nutzen – das kostet aber 150 Euro Aufpreis“, sagt Schrader. Der Bräutigam und seine Zukünftige sind sauer.

Trauung im Standesamt: So viele Personen sind erlaubt Die maximal zugelassene Personenanzahl in den Wolfsburger Traulokalen einschließlich Standesbeamten und Brautpaar: Schloss Wolfsburg: 13 Schloss Fallersleben: 13 Rathaus Wolfsburg: 7 Verwaltungsstelle Fallersleben: 8 Verwaltungsstelle Vorsfelde: 5 Planetarium: 38

Es gehe schließlich um eine Hochzeit im Familienkreis. Neben Bräutigam Schrader und dessen Sohn sollten die Mutter von Fistler sowie neben der Braut selbst deren beider Töchter, ihr Enkel sowie ihr Schwiegersohn teilnehmen. „Sicher gibt es Vorschriften. Aber es handelt sich um den engsten Familienkreis. Da sollte man einen gewissen Ermessensspielraum nutzen“, findet Fistler.

Aus Gleichheitsgrundsätzen macht die Stadt keine Ausnahmen

Doch die Stadt bleibt hart: Das Standesamt mache aus Gleichheitsgrundsätzen keine Ausnahmen. Das Brautpaar bestimme, wer an der Trauung teilnehmen könne, „auch wenn den Paaren die Entscheidungsfindung sicherlich schwer fällt“.

Sicherheitshalber hat sich das Fallersleber Brautpaar für Freitag bereits einen Plan B zurechtgelegt. „Dann muss mein Schwiegersohn leider in den sauren Apfel beißen und draußen warten. Wir können ja schlecht unseren fünfjährigen Enkel vor der Tür stehen lassen.“ Der kleine Steppke soll nämlich die Ringe bringen. Eines dürfte dem werdenden Ehepaar sicher sein: Das Datum des Hochzeitstages bleibt fest im Gedächtnis.

