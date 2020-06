Fallersleben

Grünes Licht für die weitere Wohnbebauung am Landgraben: Der Ortsrat Fallersleben-Sülfeld hat einstimmig beschlossen, den Bebauungsplan zu ändern und zwischen Rothekampweg und Sportgelände den Bau eines freistehenden Einfamilienhauses zur Abrundung des Baugebietes zu ermöglichen.

Dafür müsse allerdings die Hälfte der aktuell bestehenden Streuobstwiese geopfert werden, erläuterten die Leiterin des Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauberatung, Silke Lässig, und Mitarbeiter Ole Pfaff. Fünf Obstbäume haben dann hier keinen Platz mehr, zwölf andere bleiben allerdings erhalten.

Anzeige

Zwei Flächen stehen für Ersatzmaßnahmen zur Verfügung, eine davon im Bereich des Kerksieks ( Ehmen). Was bei Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG) kritische Anmerkungen auslöste: „Wir haben in unserem Stadtgebiet ausreichend Flächen, die ebenfalls eine Aufwertung vertragen könnten“, sagte Weist.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Kein Parken mit Sanduhren in Fallersleben

In einer Kenntnisgabe teilte die Verwaltung außerdem mit, dass dem Kurzzeitparken mit Sanduhr in Fallersleben rechtliche Bedenken im Wege stehen. „Sanduhren sind beispielsweise für ortsfremde Besucher nicht immer verfügbar“, habe das Bundesverkehrsministerium festgestellt, heißt es in einer Stellungnahme. Vor diesem Hintergrund sei eine Änderung der Straßenverkehrsordnung zu Gunsten von Sanduhren nicht angezeigt.

Weit voraus schaut die CDU Fallersleben-Sülfeld in einem Antrag zur Weihnachtsbeleuchtung. „Die Bürgerschaft wünscht sich Beleuchtung an jeder Straßenlaterne“,erklärte Fraktionssprecher André-Georg Schlichting. Er bat die Verwaltung um Informationen über Möglichkeiten, diese Wünsche umzusetzen.

Kritik gab es schließlich in Sachen Freibad Fallersleben. Ulrike Köppe (PUG) monierte organisatorische Probleme.

Von Burkhard Heuer