Witzige Idee: Spargel und Schnitzel wird aus Fenster heraus serviert

Kästorf

Licht in trübe Zeiten bringen: Das will die Kästorfer Gastronomin Ingrid Blume und bietet ab kommenden Montag am Hotel-Restaurant Blume einen täglichen Fensterverkauf an. „Es gibt frischen Spargel und leckeres Schnitzel aus der Region“, verspricht sie. „Natürlich nur mit dem nötigen Abstand.“

Spargel gegen Depression

In Zeiten der Corona-Krise kämen manche Menschen gar nicht mehr vor die Tür und würden depressiv, sagt Blume: „Dagegen wollen wir etwas tun.“ Sie hat Spargel von ihrem regionalen Bauern geordert, „weil sich viele Leute einfach auf die Spargelsaison freuen und der Landwirt seinen Spargel verkaufen muss.“ Sie habe sich mit ihrem Küchenchef David Barth beraten und beschlossen: „Ab Montag bieten wir Außer-Haus-Verkauf an, im wörtlichen Sinne aus dem Fenster.“

Spargel und Schnitzel würden kurz vor dem Verzehr frisch zubereitet – deshalb arbeite man nur auf Vorbestellung. „Natürlich mit Mundschutz und Gummihandschuhen.“ Auch für mehrere Menschen oder gar Gruppen könne man kochen. Starten werde man zu zweit. „Läuft es gut, können wir auch mehr Personal hinzunehmen“, sagt Ingrid Blume.

Montag geht’s los

Das große Geschäft erwarte sie nicht, schmunzelt sie. „Aber wir bereiten den Menschen ein wenig Freude. Und sie kommen mal wieder aus dem Haus.“ Der Fensterverkauf startet am Montag, 30. März, um 12 Uhr – bis 15 Uhr soll es gehen. Infos und Vorbestellungen ab 11 Uhr unter Telefon 053 61/ 61 332.

Von Carsten Bischof