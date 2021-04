Sülfeld

Kann wohl auch eine Frau ein „Sülfelder Urgestein“ sein? Falls ja: Dorothea Sprenger ist es mit Sicherheit. Dabei ist sie heute vor 90 Jahren gar nicht dort, sondern in Thüringen geboren. Aber als Wirtin des traditionellen Sülfelder Gasthauses, das von 1835 bis 2018 im Besitz der Familie Sprenger war, wurde sie gemeinsam mit ihrem Mann Berthold (2001 verstorben) sowie Schwager und Schwägerin zum Dreh- und Angelpunkt im Ort.

Engagiert für Gäste, Vereine und Familie

Zum 90. Geburtstag wünschen der Seniorin, die seit November 2020 in einem Pflegeheim in Calberlah lebt, viele Sülfelder alles Gute. Denn sie tischte ihnen in der Gaststätte nicht nur legendäre Wildgerichte auf, sondern war auch engagiert im DRK, sang im Chor und stand als Laiendarstellerin bei etlichen Aufführungen von kurzen Spielszenen vor Publikum.

Freundinnen: Zwei der Frauen, mit denen Dorothea Sprenger bei Vereinsfeiern in Sülfeld oft für Stimmung als Laiendarstellerin sorgte, leben heute im gleichen Pflegeheim in Calberlah. Quelle: privat

Dass sie auch noch drei Kinder und die Landwirtschaft mit Kühen, Schweinen, Gänsen, Hühnern, Enten und Feldern voller Kartoffeln oder Rüben versorgte, ist keine Selbstverständlichkeit. „Wir hatten eine glückliche Kindheit und haben das Leben in unserem großen Haushalt geliebt“, erinnert sich ihre Tochter Lieselotte Grothe.

Am glücklichsten sei ihre Mutter heute, wenn sie trotz gesundheitlicher Probleme die Familie um sich scharen kann – sechs Enkel- und elf Urenkelkinder gehören dazu. Doch auch wenn Besuche aller nicht möglich sind, ist sie im Heim in Calberlah nicht ganz allein: Zwei Freundinnen aus Sülfeld leben dort ebenfalls und können heute mit ihr anstoßen.

Von Andrea Müller-Kudelka