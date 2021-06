Heiligendorf/ Barnstorf

Die Komplettsperrung der Straße zwischen Heiligendorf und Barnstorf wird nun doch nicht im August, sondern voraussichtlich erst im September erfolgen. Das hat Oliver Iversen, Geschäftsbereichsleiter für Straßenbau und Projektkoordination, dem Ortsrat Barnstorf/Nordsteimke in öffentlicher Sitzung im „Lindenhof“ Nordsteimke mitgeteilt.

Oliver Iversen: Der Leiter der Abteilung Straßenbau bei der Verwaltung in Wolfsburg legt wert darauf, Pläne für die Sperrung der K111 mit Anliegern abzusprechen. Quelle: Roland Hermstein

Als einen der Gründe dafür nannte Iversen eine geplante Veranstaltung des Islandpferdevereins „Fákur“, der in der Zeit von 3. bis 5. September auf seinem Vereinsgelände an der Kreisstraße die Niedersachsenmeisterschaften als offenes Turnier für Islandpferde durchführen möchte. „Wir werden also erst Ende September die Straße sperren, um sie von Grund auf zu erneuern und parallel dazu die Erschließung des Baugebietes „Krummer Morgen“ in Heiligendorf zu starten“, sagte er.

Großveranstaltung steht noch auf der Kippe

Ob diese Terminplanung allerdings weiterhin Bestand hat, darf nach neuen Informationen bezweifelt werden. Vorsitzender Udo Rauhaus vom Islandpferdeverein reagierte zwar dankbar auf die Mitteilung, dass auf das lang geplante Turnier Rücksicht genommen werden soll, gab auf WAZ-Anfrage allerdings zu bedenken, dass die Meisterschaft nach der Absage in 2020 auch in diesem Jahr noch auf der Kippe stehe. „Es gibt leider verschiedene Gründe, die eine derartige Großveranstaltung vielleicht unmöglich machen“, sagte Rauhaus. Eine große Rolle spiele dabei die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie. Er stehe mit zuständigen Stellen in Wolfsburg in permanentem Kontakt. Und auch intern müsse noch rechtzeitig abgeklärt werden, ob die Meisterschaft in Heiligendorf überhaupt zu realisieren sei. „Eine Menge Fragen müssen relativ zügig beantwortet werden“, so sagte Rauhaus. „Wir können nicht erst nach der Urlaubszeit den Teilnehmern zu- oder absagen.“

Auch aus dem Ortsrat kamen Zweifel wegen der Verschiebung. Fraktionssprecher Frank Poerschke (SPD) befürchtete Verzögerungen, wenn man durch den späteren Start in eine Schlechtwetterphase komme. Diese Gefahr sah Inversen nicht. „Wir haben ausreichend Spielraum“. Auf Anfrage vom stellvertretenden Ortsbürgermeister Harald Hoppe (CDU) erklärte er, eine nur halbseitige Sperrung sei wegen der zu geringen Straßenbreite nicht möglich gewesen.

Fest steht nach Prüfung diverser Varianten, dass die Straßensanierung der Kreisstraße 111 auf diesem Abschnitt eine rund sechsmonatige Vollsperrung erfordert. Von dieser Maßnahme sind nicht nur zwei Anliegervereine betroffen, sondern insbesondere auch Landwirte. Mit ihnen sei man in Kontakt getreten, so Iversen. Einigen werde die Möglichkeit eingeräumt, über Waldwege ihre Ländereien zu erreichen. Allerdings schränkte der Geschäftsbereichsleiter ein, dass wohl nicht alle Ackerflächen während der Sperrung mit schweren landwirtschaftlichen Maschinen anzufahren seien.

WVG ändern Linienführung schon im August

Auch der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) wird von der Baumaßnahme betroffen sein. Timo Kaupert, Chef der Wolfsburger Verkehrsbetriebe, teilte dem Ortsrat mit, dass bereits im August eine alternative Linienführung in Kraft trete. Auch der Schülertransport wird damit neu geregelt. Kaupert: „Wir werden allerdings dafür sorgen, dass alle sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen.“

Auf Nachfrage der WAZ teilte Stadtsprecherin Elke Wichmann zudem mit, eine Vollsperrung für den Kraftfahrzeugverkehr bedeute nicht unbedingt, dass im Notfall auch für alle Rettungs- oder Feuerwehrfahrzeuge die Nutzung der Strecke unmöglich ist. Die Wegeführung über oder rund um Baustellen wie diese würden während der Detailplanung und manchmal auch nochmals während der Ausführung – abhängig vom Baufortschritt – mit den Rettungskräften abgesprochen.

Von Burkhard Heuer