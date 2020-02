Großer Fernsehauftritt für Daniele Scafidi und Martino Cesario: Ein TV-Team besuchte die beiden Wolfsburger am Mittwoch im Fallersleber Restaurant Casa Mia. Es drehte einen Beitrag für Sat1-Magazin „17:30 regional“. Der Grund: Die beiden Pizzabäcker treten im April bei der Pizza-WM in Parma an.