Wer hat Geschichten rund ums Fallersleber Schützenfest auf Lager?

Fallersleben

Wegen Corona müssen in diesem Jahr wieder zahlreiche Veranstaltungen ausfallen. Auch das Fallersleber Schützenfest kann in seiner üblichen Form nicht stattfinden. Damit es nicht aus den Köpfen verschwindet, hat Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist vorgeschlagen, dass der Ortsrat Fallersleben-Sülfeld zu einem Erzähl-Wettbewerb aufruft. Start ist ab sofort.

Das Thema: das Volks-und Schützenfest Fallersleben. Die Ergebnisse des Erzähl-Wettbewerbs könne das Schützenfest im Bewusstsein der Menschen „erhalten und festigen“. Der Erzähl-Wettbewerb startet ab sofort. Es geht um ganz persönliche Erinnerungen an die Traditionsveranstaltung. Musste jemand mal eine Geldstrafe zahlen, weil er keine Rose getragen hat? War der Kommers im Ratskeller, im Hoffmann-Saal oder im Festzelt am stimmungsvollsten?

Wer hat sich extra Urlaub genommen, um beim Schützenfest mitfeiern zu können?

Wer wollten mal Schützenkönig werden? Wer hat sich extra Urlaub genommen, um beim Schützenfest mitfeiern zu können? Hat es Spaß gemacht, König oder Minister zu sein? Ist das Schützenfest in Fallersleben die fünfte Jahreszeit, so wie der Fasching im Rheinland?

Jeder kann an dem Wettbewerb mitmachen. Die Erzählung soll nicht länger sein als eine DIN-A 4-Seite. Einsendungen an Bärbel Weist (E-Mali: baerbelweist@t-online.de), an ihre Privatadresse oder die Adresse: Rathaus Fallersleben, Hofekamp 10.Einsendeschluss ist der 12.Mai.

Vielleicht erscheinen die Geschichten und Anekdoten in einem Buch

Eine Jury liest und bewertet die Einsendungen. Einen 1.Preis wird es geben, verspricht Bärbel Weist. Je nachdem wie viele Einsendungen eingehen, soll dann entschieden werden, ob die Anekdoten und Geschichten in einem kleinen Heft oder Buch zusammengefasst und gedruckt werden.

Dann hätte man, so die Initiatorin, nach der Festschrift aus dem Jahr 2003 wieder etwas, „um dem Schützen- und Volksfest in der Geschichte von Fallersleben einen angemessenen Platz zu geben“. Es sei etwas Nachhaltiges! So wie die Bücher „Fallersleber Potkieker“, die vor Jahrzehnten herausgegeben wurden, erfreuten sich großer Beliebtheit.

Auf die Idee, soll eine Wettbewerb zu veranstalten, kam Bärbel Weist durch ein altes Foto von einer Hochzeitsgesellschaft. Über die WAZ fragte sie, wer zu dem Foto, zu den Personen, zu der Zeit etwas berichten könne. Die Resonanz war beachtlich. „Mehr als 40 Personen meldeten sich und wussten Wissenswertes zu berichten.“

Von der Redaktion