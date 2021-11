Fallersleben

Der „Fallersleber Weihnachtszauber“ muss auch 2021 ausfallen. Das teilte Bärbel Weist, Vorsitzende des Fallersleber Kultur-und Denkmalvereins, am Freitag mit. Ausschlaggebend für die Entscheidung seien erhebliche Einschränkungen und zusätzliche Kosten durch Corona gewesen.

„Man sieht die Qualität dieses kleinen und idyllischen Weihnachtsmarktes als gefährdet an“, sagt Weist. Zahlreiche Hürden hätte es für den diesjährigen Weihnachtsmarkt gegeben: zusätzliche Kosten für Einlasskontrollen und Umzäunungen standen weniger Hütten und Ständen gegenüber. „Dazu kam die Ungewissheit, ob Veranstaltungen in einigen Wochen überhaupt noch möglich sind“, so Weist. Es war ein schwerer Entschluss für alle Beteiligten: „Pro und Contra und Contra wurden ausführlich, zum Teil auch emotional, diskutiert“, so Weist.

Die neue Corona-Verordnung war ein Tiefschlag

Eigentlich sollte der Weihnachtsmarkt am 26., 27. und 28. November stattfinden. Dann kam in dieser Woche aber die neue Corona-Verordnung für Herbst- und Weihnachtsmärkte. Nach einem Krisentreffen aller Beteiligten war klar: Es wird ein weiteres Jahr ohne „Weihnachtszauber“ in Fallersleben.

Der „Fallersleber Weihnachtszauber“ im Überblick Im Jahr 2006 rief der Fallersleber Kultur- und Denkmalverein auf dem Hof des Fallersleber Schlosses sowie in Teilen des Schlosses unter dem Motto „Fallersleber Weihnachtszauber“ einen Weihnachtsmarkt ins Leben . Er fand jeweils an 3 Tagen zum 1.Advent statt. Der kleine Weihnachtsmarkt wandelte sich im Laufe der Jahre zu einer Fallersleber Tradition. Das eindrucksvolle Ambiente des Schlosses und des Schlosshofes zog von Jahr zu Jahr mehr Besucher an. Bekannt ist der Markt auch für sein vielseitiges Kultur-Programm.

Ein kleiner Trost: Mitglieder des Kultur- und Denkmalvereins wollen vor dem zweiten Advent im archäologischen „Sichtfenster“ im Schlosshof ein Märchen präsentieren. In diesem Jahr ist es „Der Froschkönig“. Außerdem wird der Verein die große Tanne, die im Schlosshof aufgestellt wird, wieder festlich schmücken und auch beleuchten.

Von Niklas Jan Engelking