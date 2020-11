Weihnachts-Konvoi kämpft gegen Corona –  jedes Päckchen hilft

Heiligendorf

Eine ganz besondere Herausforderung wird in diesem Jahr der Weihnachtspäckchen-Konvoi sein, der sich am 5. Dezember mit Spenden von Kindern für Kinder wieder Richtung Osteuropa auf den Weg macht. Die weltweite Pandemie erschwert das Vorhaben – und viele Sammelstellen aus den Bereichen Kultur, Sport und Gastronomie fallen jetzt wegen der Corona-Einschränkungen im November auch noch aus. Doch das Vor-Ort-Helfer-Team rund um Initiator Marco Meiners, Ortsbürgermeister von Hattorf und Heiligendorf, will alle Hürden meistern.

Sammelstellen gesucht: Geschäfte können sich bei Marco Meiners melden

„Wir verlieren viele Multiplikatoren durch die Schließungen. Zum Glück finden wir auch neue Standorte im gesamten Stadtgebiet“, sagt Meiners. So konnte er gerade die Gärtnerei Schliebener in Hehlingen zur Karte der örtlichen Sammelstellen hinzufügen. Weitere Geschäfte, die helfen wollen, sollten sich schnell bei ihm melden.

Auch viele Schulen und Kitas sind dabei. Mitmachen können Menschen jeden Alters. „Jedes Päckchen zählt, dieses Mal ganz besonders“, betont Meiners. Bis zum 27. November bleibt noch Zeit zum Einpacken von Süßigkeiten, Seife, Spielsachen, Stiften und mehr. Dann werden die Lkws im Lager der Spedition Schnellecke in Sandkamp beladen. Geldspenden helfen zusätzlich, dass der Konvoi rollt.

Konvoi auf Tour 2018: Helfer aus Heiligendorf verteilten in der Ukraine Päckchen für Kinder zu Weihnachten. Quelle: privat

Der Konvoi wird von den Service-Clubs Round Table 54 und Ladies Circle in Wolfsburg sowie vom Tangent Club und den Old Tablers Deutschland organisiert. Seit Jahren gibt es zudem Unterstützung von vielen Vereinen, angeführt von den Siegern der WAZ-Aktion „Gemeinsam helfen“, dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Heiligendorf. Vize-Ortsbrandmeister Maurice Grassau sammelt ebenfalls Päckchen ein und wird sogar einen der Laster fahren. Nur Helfende zum Ausladen und Verteilen sind diesmal nicht mit dabei – das Schlagwort Social Distancing greift auch im sozialen Bereich.

Päckchen und Spenden – so geht’s Die Idee in vielen Schulen und Kitas ist, dass sich Kinder selbst bewusst am Päckchenpacken beteiligen – und zum Beispiel ein gut erhaltenes Spielzeug spenden. Auch Schal, Mütze oder Handschuhe finden ihren Weg in viele Standard-Schuhkarton-Päckchen, ebenso Hygieneartikel (die sollten natürlich neuwertig sein), Sportsachen, Schul- oder Malutensilien und auch Süßigkeiten. „Am besten ist eine bunte Mischung“, sagt Marco Meiners. Tipp: Spielzeuge mit komplizierten Anleitungen oder Elektroantrieb sind nicht gut geeignet, lange Freude zu bereiten. Die Päckchen sollten laut den Serviceclubs von außen gekennzeichnet werden – mit Infos dazu, für welche Altersgruppe (Kindergarten, Grundschule, Teenager) und gegebenenfalls auch für welches Geschlecht der Inhalt geeignet ist. Für die Deckung der Transport- und Mautkosten wird um eine Spende von 2 Euro pro Päckchen bei den Sammelstellen gebeten. Spendenbelege gibt es bei Summen ab 200 Euro, die auf das Konto der Stiftung Round Table Deutschland, Bank für Sozialwirtschaft, BIC BFSWDE33MNZ, IBAN: DE20 5502 0500 0000 0019 54 eingezahlt werden. Dabei als Verwendungszweck „WPK“ (Weihnachtspäckchenkonvoi) sowie Name und Anschrift für den Beleg angeben.

Dieses Mal geht es auch nicht wie sonst von Wolfsburg aus in die Ukraine, sondern nach Câmpulung in den rumänischen Karpaten. Bekannt ist die Gegend dort unter dem Namen Walachei. „Viele haben mich bestimmt schon häufig in die Walachei gewünscht, aber tatsächlich werde ich zum erste Mal da sein“, scherzt Marco Meiners, der die Aktion schon seit rund zehn Jahren begleitet. Maurice Grassau lenkte 2019 erstmals einen Lkw nach Odessa. Für den dritten im Heiligendorfer Bunde, Klaus Peters, ist der Konvoi 2020 eine Premiere.

Kontakt nach Odessa

Vorteil des neuen Ziels: Die Fahrtzeit ist etwa zwölf Stunden kürzer. Einige andere Serviceclubs aus Deutschland steuern Rumänien auch sonst in fast jedem Jahr an. Dass der Wolfsburger Sonderweg – die Route nach Odessa – diesmal wegfällt, hängt mit Corona zusammen. Die Ukraine gehört nicht zur EU und die Organisationsspitze fürchtet sich vor erneuten unangekündigten Grenzschließungen. „Aber wir versuchen, eine alternative Lösung zu finden“, sagt Meiners. Kontakte zu Speditionen und zu Empfängern vor Ort in Odessa könnten das unabhängig vom Konvoi realisieren lassen. „Wir wollen zeigen, dass Weihnachten überall möglich ist“, sagt Meiners.

Von Andrea Müller-Kudelka