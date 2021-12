Weihnachtliche Trecker begeistern Kinder in Sülfeld, Fallersleben und Mörse

Wolfsburg

Ganz Sülfeld ist am Samstagnachmittag auf den Beinen gewesen. Die Lichterfahrt, die Landwirte, Treckerfreunde, der Dorfarbeitskreis und die Freiwillige Feuerwehr Sülfeld gemeinsam auf die Beine gestellt haben, wollte niemand verpassen – so schien es zumindest.

„Wann kommen sie denn endlich?“ Schon kurz hinter dem Startpunkt der Tour am Forstweg in Sülfeld warteten viele Kinder sehnsüchtig auf die Ankunft des Trecker-Konvois. Der sollte sie nicht enttäuschen: 14 weihnachtliche Trecker und zwei ebenfalls geschmückte Feuerwehr-Fahrzeuge rollten wenig später an ihnen vorbei. Sie hatten leuchtende Schneemänner, frische Tannenbäume, bunte Lichterketten und Weihnachtssongs wie „Feliz Navidad“ im Gepäck.

Sülfelder freuten sich über die Abwechslung

„Wir finden die Aktion sehr cool, es ist das erste Mal, dass wir das sehen. Das ist eine super Schöne Sache, die man nur unterstützen kann“, sagten Benjamin und Ines Hartwig. Sie waren mit Sohn Tom (16 Monate) an den Startpunkt der Trecker-Tour gekommen. Jens Karwehl-Behrens sah es ähnlich, vor allem für die Kinder sei der Trecker-Konvoi ein Highlight: „Gerade jetzt, wo es viele Einschränkungen gibt.“ Tochter Lisa Sophie (7) konnte das nur bestätigen: „Richtig toll“, fand sie die geschmückten Fahrzeuge. Da störte es sie auch nicht, dass sie draußen in der Kälte etwas auf sie warten musste.

Während die zahlreichen Zuschauer in der Sülfelder Dorfmitte schon die weihnachtlichen Trecker bestaunen konnten, füllten sich auch die Fußwege in Fallersleben. Obwohl die Stadt Wolfsburg die Fahrt erst am Freitag kurzfristig genehmigt hatte, hatte sich die Aktion schnell herumgesprochen. Das freute auch Organisator Jan Freiberg von der Freiwilligen Feuerwehr Sülfeld: „Die Leute waren total begeistert, haben geklatscht, haben mitgeschunkelt und uns einen Daumen nach oben gezeigt.“

Rund 2,5 Stunden dauerte die Tour am Samstag. In Fallersleben musste der Konvoi an einer Stelle einen ungeplanten Schlenker einlegen und von der geplanten Strecke abweichen, weil es an einer Straße eine Engstelle gab. Sonst habe alles reibungslos geklappt, berichtete Freiberg.

Nächste Woche starten die Trecker zu einer zweiten Tour

Für alle, die den Konvoi verpasst haben oder ihn noch einmal sehen wollen, gibt es am kommenden Wochenende noch eine Chance: Die Trecker starten am Samstag, 18. Dezember, um 16.30 Uhr zu einer zweiten Tour. Dann fahren sie die Runde allerdings andersherum: Erst geht es von Sülfeld aus in Richtung Ehmen und Mörse, danach nach Fallersleben.

Im Landkreis Gifhorn gab es in diesem Jahr ebenfalls eine Lichterfahrt. Die Idee stammt noch aus dem vergangenen Lockdown-Winter: Ende 2020 fuhren Landwirte erstmal mit weihnachtlich geschmückten Treckern durch Wolfsburg und viele andere Städte, um ihren Mitbürgern eine Freude zu machen. Auch in diesem Jahr hat das in der VW-Stadt zweifelslos wieder geklappt.

Von Melanie Köster