Der „ Weihnachtszauber“ in Fallersleben fällt in diesem Jahr aus – wegen Corona. Eigentlich sollte die beliebte Veranstaltung vom 27. bis 29. November im und am Schloss stattfinden.

Das Datum ist jetzt sowieso wegen des neuen Lockdown hinfällig, aber schon vorher hatten die Organisatoren vom Kultur- und Denkmalverein überlegt den „ Weihnachtszauber“ abzusagen. „Die Hygiene- und Sicherheitsauflagen kann ein Verein mit ehrenamtlichen Helfern nicht leisten“, sagt die Vorsitzende und Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist. Deshalb kam nun schweren Herzens die Absage. „Es ist schade, aber es gab keine Alternative“, versichert Bärbel Weist.

Zu den strengen Corona-Auflagen kam noch das Haftungsrisiko

Zu den strengen Auflagen kam noch das Haftungsrisiko, das der Verein als Veranstalter hätte übernehmen müssen. Als die Bundesregierung am Mittwoch dann den zweiten Lockdown verkündete, war klar, dass der Termin definitiv nicht mehr zu halten ist.

Das war der „ Weihnachtszauber“ in Fallersleben:

Die große Sorge war, dass die Qualität der Veranstaltung unter Corona leiden könnte. Wegen der Auflagen hätte der Verein womöglich den Gewölbekeller, in dem Kunsthandwerker immer ihre Stände haben, nicht nutzen können. „Das Gedränge wäre dort nicht zu händeln gewesen“, sagt Bärbel Weist.

Auch hinter dem Jugendzentrum Forsthaus stand ein Fragezeichen

Auch hinter dem Jugendzentrum Forsthaus, in dem es Bastelangebote sowie ein Tee- und Kaffeestübchen gibt, stand ein Fragezeichen. Dafür hatten die Organisatoren einen Plan B: Sie wollten stattdessen auf einer Wiese am Schloss Buden und Kinderkarussells aufbauen. Bärbel Weist hatte schon Kontakt zu einem Schausteller aufgenommen.

Doch die Corona-Auflagen seien einfach nicht zu erfüllen. Deshalb entschied der Denkmal- und Kulturverein sich zur Absage. 2021 soll die beliebte Veranstaltung wieder stattfinden. Möglichst in alter Form und möglichst ohne Corona-Einschränkungen.

