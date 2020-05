Corona: Joyful Learning School in Ghana kämpft um Existenz

Mörse

Die Joyful Lerning School in Ghana braucht ganz dringend Hilfe: Wegen des Coronavirus hat die Regierung in dem afrikanischen Land alle Schulen seit Mitte März geschlossen. Erst im September sollen sie wieder öffnen dürfen. „Das ist eine bildungspolitische Katastrophe“, sagt Reinhild Zenk aus Mörse, die die Joyful Learning School in Sunyani mit ihrem Mann Owusu Agyei 2005 gegründet hat.

Auch finanziell sieht es düster aus: „Unsere Reserven sind aufgebraucht“, so Reinhild Zenk. Deshalb startet das Ehepaar eine Spendenaufruf. Durch die Schließung und das fehlende Schulgeld sind der Schule die finanziellen Einnahmen weggebrochen.

Das Team bekam nur bis Ende April Gehalt

Die elf Lehrer und Mitarbeiter erhielten nur bis Ende April Gehalt. Ein großer Teil ist jetzt zuhause, einige arbeiten noch. „Weil kein Unterricht ist, haben sie die Mensa renoviert“, erzählt Reinhild Zenk. Oder an der Mauer fürs Schulgelände gearbeitet, die vor gefährlichen Brandrodungen und wilden Tieren schützt.

Die Mauer ist eine wichtige, aber auch teure Arbeit. Wegen dieses Projektes ist Owusu Agyei im Januar nach Ghana geflogen. Alles war vorbereitet, in den Osterferien sollte außerdem eine Delegation von der Grundschule Ehmen-Mörse kommen, zu der eine Partnerschaft besteht. Doch dann kam Corona – und brachte alles durcheinander.

„Der Kapitän geht als letzter von Bord“

Die zwei Studentinnen, die an der Joyful Learning School ihr Auslandssemester ableisteten, konnte Owusu Agyei gerade noch rechtzeitig zum Flughafen nach Accra zu bringen. Sie wurden mit der letzten deutschen Rückholaktion ausgeflogen, Owusu Agyei selbst blieb. „Der Kapitän geht als letzter von Bord“, erklärt Reinhild Zenk.

Das zeigt, wie viel Herzblut das Ehepaar in das Projekt steckt. Jetzt ist die Schule in ihrer Existenz bedroht, die finanziellen Reserven der Schule sind aufgebraucht. Weil Lehrkräfte und Mitarbeiter freigestellt sind, hat Reinhild Zenk große Angst, das gut eingespielte Team durch die Corona-Krise zu verlieren.

Schulgarten mit Tomatenpflanzen angelegt

Um wenigstens ein paar Einnahmen zu haben, wurde ein Schulgarten mit Tomatenpflanzen angelegt, um die Tomaten dann zu verkaufen. Das Wolfsburger Ehepaar will weiteres Gemüse pflanzen – um die Ernte zu verkaufen oder für das künftige Essen in der Mensa zu nutzen.

Doch erst einmal ist Geld für die Saat nötig. Ebenso für die Bewachung des Schulgebäudes bis das wieder öffnen darf. An diesen Tag der Öffnung denkt das Wolfsburger Ehepaar schon jetzt. Denn wegen Corona sind auch in Ghana besondere Hygiene-Vorschriften geplant: Deshalb muss die Versorgung mit sauberem Wasser auf dem Schulgelände verbessert werden. Handwasch-Stationen sind wichtig, ebenso die Anschaffung von Mundschutz, Desinfektionsmitteln, Schutzkleidung und Hygieneartikeln.

Spenden für die Joyful Learning School

Wer die Joyful Learning School unterstützen will: PayPal Konto deutschghanafv@web.de oder Spendenkonto: Deutsch/ Ghana Freundschaftsverein, Volksbank BraWo, IBAN: DE24 26 99 10 661 54978 2000, BIC: GENODEF1WOB. Der Hofladen Lindner in Ehmen macht schon mit: Er verkauft Kräuter sowie Topflappen und Taschen aus ghanaischen Stoffen für den guten Zweck.

Von Sylvia Telge