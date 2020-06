So schön war der Fronleichnam-Gottesdienst unter freiem Himmel

Wolfsburg

Am Donnerstagabend haben sich zahlreiche Kirchgänger auf dem Gelände der katholischen Pfarrgemeinde St. Marien in Fallersleben getroffen. Der Grund: Der Fronleichnam-Gottesdienst wurde unter freiem Himmel angeboten. Somit konnten mehr Personen am Festgottesdienst teilnehmen und sogar laut mitsingen – was ansonsten wegen der Pandemie nicht erlaubt wäre.

Beim katholischen Hochfest wird die Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert. Normalerweise gibt es eine Prozession mit Baldachin und Monstranz, diese musste aufgrund der aktuellen Situation ausfallen. „Zahlreiche Helfer haben die Messe erst möglich gemacht. Für deren Hilfe danken wir ganz besonders“, sagt Renate Cichon von der St. Marien Gemeinde.

Weitere Gottesdienste unter freiem Himmel

In der Predigt griff Pastor Gabriel Makinisi die Bedeutung der Eucharistie auf. „Gott hat im Abendmahl sein Leib und Blut gegeben, dadurch wurde die Freundschaft zwischen ihm und dem Menschen als festes Band erneuert. Dies geschieht während jeder Heiligen Messe stets aufs Neue“, so Makinisi.

Gottesdienst unter freiem Himmel: In Fallersleben wurde Fronleichnam draußen gefeiert. Pastor Makinisi thematisierte die Bedeutung der Eucharistie in seiner Predigt. Quelle: Renate Cichon

Die Gemeinde informiert auf der Internetseite als auch per E-Mail über weitere Freiluftgottesdienste. Für die Gottesdienste am Wochenende in der Kirche können sich die Besucher online über die Internetseite oder auch im Pfarramt per Telefon unter 05362-3346 oder E-Mail (buero@stmarien-fallersleben.de) anmelden. Die werktäglichen Gottesdienste finden zu den bekannten Zeiten statt und können ohne Anmeldung besucht werden.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig