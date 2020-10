Fallersleben

Das ist wirklich schade. Die Veranstalter vom Blickpunkt Fallersleben sagen „Kunst und Licht“ ab. Wegen Corona. Eigentlich sollte die Veranstaltung, die regelmäßig Besuchermassen anzieht, am 20. November stattfinden. Doch wegen der Pandemie fällt sie aus. „Sie lässt sich unter den vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln nicht durchführen“, erklärt Vorsitzender Otto Saucke die Absage.

Abstand halten in den Geschäften sei schon im normalen Betrieb nicht so einfach. Kommen noch die Kunsthandwerker und Künstler dazu, die in vielen Läden ausstellen, funktioniere das noch weniger. Um das zu klären, hatte der Blickpunkt im Vorfeld eine Umfrage bei seinen Mitgliedern gemacht: Er wollte wissen, wie viele Läden einen Künstler aufnehmen können. Das Ergebnis: Lediglich 15 bis 20 Künstler wären möglich.

„Mit nur 30 Künstlern wäre Kunst und Licht nicht mehr das, was die Besucher so mögen“

Rechnet man noch rund zehn Stände im Außengelände dazu, wäre „Kunst und Licht“ eine Veranstaltung mit lediglich 30 Künstlern. „Das sind zu wenig. Das ist nicht mehr das Kunst & Licht, was die Besucher so mögen“, sagt Saucke. Zum Vergleich: In den Vorjahren waren es immer rund 100 Künstler.

Es gibt noch einen weiteren Grund für die Absage: Der besondere Charme der Veranstaltung sind die 10 000 Lichter, die freiwillige Helfer in der gesamten Altstadt aufstellen. In einem Einkaufswagen zogen sie los, stellten Lichterbecher und Teelichter auf. Den nötigen Abstand und die Desinfektionsmaßnahmen dabei einzuhalten, sei „nur schwer umzusetzen“, sagt Saucke. Klar, man hätte auf elektrische Lichteffekte umsteigen können, aber das sei nicht vergleichbar. „Das Ambiente von Kunst und Licht lebt auch und gerade von dem Kerzenschein“, so der Blickpunkt-Vorsitzende.

Blickpunkt hofft, dass sich die Corona-Lage entspannt und „Kunst und Licht“ 2021 wieder stattfindet

Ihm und seinen Kollegen tue es um die Künstler aufrichtig leid: „Viele arbeiten lange auf diese Veranstaltung hin und haben sich bei uns beworben. Aber Kunst und Licht lebt von einem romantischen Ambiente mit vielen Künstlern“, unterstreicht Saucke. Er hoffe, das sich die Corona-Situation in einem Jahr entspannt habe, damit „Kunst und Licht“ 2021 wie früher stattfinden könne: mit vielen Lichtern samt zahlreichen Kunsthandwerkern und Künstlern.

Die Planungen für den Weihnachtstreff hingegen laufen weiter. Aktuell geht der Blickpunkt davon aus, dass die kleine Aktion mit den drei Buden, die traditionell vor Biewendt stehen, stattfindet. „Die Hütten können wir weit auseinanderstellen, Platz dafür ist da“, sagt Otto Saucke. Ob alkoholische Getränke verkauft werden, sei jedoch wegen Corona fraglich. Bei vielen Veranstaltungen ist das verboten.

Von Sylvia Telge