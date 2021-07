War Heinrich Deumeland ein Faulpelz? Udo Scharf aus Mörse lüftet Geheimnis

Mörse

War Heinrich Deumeland aus Mörse ein begnadeter Poet und leidenschaftlicher Demokrat, der seiner Zeit weit voraus war? Oder war der Kleinbauer, der von 1822 bis 1889 lebte, ein Scharlatan und Faulpelz, wie ihn zwei Mörser Chroniken beschreiben? Mit dieser Frage beschäftigt sich Udo Scharf seit 2018. Seine Ergebnisse will er 2022 zu Deumelands 200. Geburtstag in mehreren kleinen Büchern veröffentlichen.

Schon jetzt steht für Udo Scharf fest: Viel zu viele Jahre wurde der Autor, der wunderbare Geschichten und Gedichte in plattdeutscher Sprache verfasst hat, verkannt. Sogar diffamiert. Warum auch immer.

Alles begann mit einem Zufall

Scharfs umfangreiche Recherche beginnt durch einen Zufall: Im Sommer 2018 fuhr er mit seiner Ehefrau Maria zum Bücherschrank in Detmerode, um dort gelesene Lektüre abzugeben. Dabei fiel ihm eine Chronik von Mörse aus dem Jahr 1974 in die Hände, die jemand in den Schrank gelegt hatte.

Aufmerksam las der pensionierte Lehrer die Mörser Geschichte und stolperte dabei über den Namen Heinrich Deumeland, nach dem seit 1988 die Straße zwischen Ehmen und Mörse benannt ist. Scharf fiel auf, wie schlecht Deumeland in der Chronik von 1974, aber auch in der Chronik von 2005 weg kam. „Er wurde als Scharlatan dargestellt, der eine große Klappe hatte, aber nichts konnte.“ Das machte ihn stutzig: „Welche Quellen belegen die Behauptung?“

Wer war Heinrich Deumeland?

Also machte er sich auf die Suche: „Ich wollte wissen, wer Heinrich Deumeland wirklich war.“ In kürzester Zeit sprach es sich herum, dass sich Udo Scharf mit dem schreibenden Kleinbauern beschäftigte – und schon bekam der 78-Jährige von vielen Seiten Bücher, die Deumeland geschrieben hatte. Aber auch Ausschnitte aus der Gifhorner Aller-Zeitung, die Deumelands Texte in reichlicher Zahl veröffentlicht hatte.

Scharf war begeistert von Deumeland. „Diese präzise Sprache ist einmalig.“ Egal, ob es um die Strafen für Kinder in der damaligen Grundschule in Ehmen ging, die Untersuchungshaft in Gifhorn oder Jungenstreiche in Mörse – alles ist detailreich und oft mit einer Portion Ironie geschildert. Ebenso der Weg zur Jagd ins benachbarte Hohnstedter Holz. „Es ist so genau beschrieben, dass man den Weg nachlaufen könnte“, schwärmt Scharf.

Leidenschaftlicher Demokrat

Etwas beeindruckt ihn noch an Deumeland: die große Hingabe für Demokratie und Meinungsfreiheit. Leidenschaftlich setzt sich der plattdeutsche Autor dafür ein. Alle Bürger sollten sich in die Politik einbringen dürfen – nicht nur die Eliten. Damit auch einfache Leute mitreden und mitgestalten können, sei eine gute Bildung die Voraussetzung, wusste Deumeland. Deshalb rief er die Bauern auf, sich zu bilden. Denn nur wer gebildet sei, könne richtig urteilen – und damit richtig handeln.

Udo Scharf geht das Herz auf, wenn er solche Sätze liest. „Die Texte sind absolut aktuell.“ Damit das noch mehr Menschen erfahren, will er Geschichten und Gedichte von Heinrich Deumeland veröffentlichen. Dafür übersetzte er sie ins Hochdeutsche und wandelte die Fraktur-Schrift in moderne Schrift um. Mal sind die Texte von ihm kommentiert, mal nicht. Die Illustration übernahm Scharf.

Von Sylvia Telge