Ralf Krüger (SPD) will Ortsbürgermeister in der Hoffmannstadt werden und der Bau eines Aufzugs am Hoffmann-Museum im Schloss steht auf Platz eins seiner Wahlkampf-Liste. Wer sich sonst noch aufstellen lässt und was die weiteren Knackpunkte sind, erläuterte er der WAZ gemeinsam mit seinem Team.