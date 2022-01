Fallersleben

Der Fallersleber Rentner Dieter Reschke ist wütend, seine Nachbarn sind zumindest verunsichert – denn bei einer Info-Veranstaltung vor wenigen Tagen erfuhren sie, dass das Notruf-System in der Wohnanlage „WIR“ (Wohnen im Ruhestand) ganz neu organisiert wird. Das Deutsche Rote Kreuz als Träger versichert, dadurch werde sich die Situation in Teilen sogar verbessern. Dieter Reschke sieht das anders.

Seit 2008 wohnt er schon am Neuen Feld in seiner kleinen Wohnung mit Notrufknopf. Dass ihm hier in der Vergangenheit bei Bedarf schnell jemand eine helfende Hand im Alltag reichte, erlaubte ihm, trotz eines Unfalls in einem fleischverarbeitenden Betrieb, bei dem er beide Arme verloren hat, ein selbstständiges Leben zu führen. Dieter Reschke war und ist ein Kämpfer, er holte als Schwimmer für die Behindertensport-Sparte des VfL Wolfsburg etliche Meistertitel und Medaillen. Einen Platz in einem klassischen Pflegeheim, davon ist er überzeugt, brauche er noch nicht. Wenn ihm mal jemand hilft, den Reißverschluss einer Jacke zu schließen oder die Hose hochzuziehen, das sei schließlich keine Pflege.

Aus seiner Sicht nicht, aus Sicht der Kostenträger im Pflegesystem schon. Da wird jede Leistung katalogisiert und minutengenau abgerechnet. Auf dem Weg zur Morgenwäsche gleich die Zeitung mit reinbringen? Beim Rausgehen schnell mal das Geschirr in die Küche tragen? Offiziell ist das für Pflegekräfte nicht zulässig. Denn in Deutschland zahlen Kassen und Ämter nicht pauschal für einen bestimmten Zeitraum, sondern ordentlich nach Leistung getrennt. Dafür muss von ambulanten Pflegekräften haarklein alles dokumentiert werden.

Betreutes Wohnen: Bewohner können Angebote des benachbarten Pflegeheims nutzen

Wer im Betreuten Wohnen lebt, der darf Angebote des benachbarten Pflegeheims nutzen – Beratung und Teilnahme an Veranstaltungen gehören dazu. Er hat aber keinen Anspruch auf einen 24-Stunden-Hilfe-Service. Auch Dieter Reschke muss deshalb Pflege und Haushaltshilfe separat zuzüglich zur Miete zahlen. Genau so wie Menschen, die im nicht betreuten Eigenheim wohnen und eine Sozialstation oder einen Pflegedienst beauftragen.

DRK-Seniorenwohnanlage WIR: Die Gebäude des Pflegeheims und der 86 Wohnungen im Bereich „Betreutes Wohnen“ befinden sich auf dem gleichen Gelände. Trotzdem darf es keine Vermischung beim Einsatz von Beschäftigten geben. Quelle: Matthias Leitzke

Dieter Reschke könnte übrigens trotz seiner Wohnlage auch einen anderen Anbieter als das DRK wählen – wenn denn einer Kapazitäten frei hätte. Und: Das DRK darf für diese ambulanten Aufgaben die im Pflegeheim angestellten Beschäftigten nicht zur Verfügung stellen. „Um für das Betreute Wohnen selbst auch eine entsprechende Bereitschaft vor Ort zu bieten, müssten wir rund sechs Vollzeit-Kräfte zusätzlich einstellen. Und die müssten auch bezahlt werden, selbst wenn sie nur auf einen möglichen Einsatz warten“, erklärt der DRK-Kreisvorsitzende Thorsten Rückert. Synergie-Effekte – von Insidern gern „Bin-eh-da-Leistungen“ genannt – darf es rein rechtlich und auch im Interesse der Beschäftigten, die klar umrissene Aufgaben haben, nicht geben.

Notrufknopf nur für Notfälle nutzen

Theoretisch. Wenn Dieter Reschke auf den Notrufknopf im Bad drückte, kam laut seiner Auskunft häufig jemand, der sich direkt auf dem Gelände befunden hatte. „Manchmal hat es eine Weile gedauert, aber das macht ja nichts“, sagt er, „dafür würde ich auch mehr bezahlen.“ Das Problem ist: Dafür war der Notrufknopf nie gedacht. Denn ein Toilettengang ist zwar nicht planbar, aber kein Notfall. „Ich kann Herrn Reschke gut verstehen und es tut mir für ihn persönlich sehr leid, aber eigentlich ist diese Wohnform für ihn nicht gut geeignet“, sagt Thorsten Rückert. Er habe ihm deshalb bereits vorgeschlagen, in eine Wohngruppe mit 24-Stunden-Betreuung zu ziehen. In Wolfsburg bietet das bisher nur Bettina Harms, Planungen laufen aber wegen des großen Bedarfs auch von anderen Anbietenden.

DRK-Kreisvorsitzender Thorsten Rückert: „Wir kooperieren jetzt mit den Maltesern.“ Quelle: Roland Hermstein

Ansonsten biete das neue Notrufsystem viele Vorteile. Das DRK hat die neue Technik mit einer Neuorganisation verbunden. „Wir kooperieren jetzt mit den Maltesern“, erläutert Thorsten Rückert. Dadurch gebe es eine klarere Trennung. Und: Bewohner und Bewohnerinnen erhalten neben einer zentralen Funkstation in der Wohnung ein Armband oder einen Sender an einer Kette, mit dem der Notruf von überall auf dem Gelände und aus jeder Lage abgesetzt werden kann. Mehrkosten entstünden dadurch nicht. Allerdings müssen alle, die das neue System nutzen wollen, eine Reihe von Formularen unterschreiben.

Von Andrea Müller-Kudelka