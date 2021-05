Fallersleben

Zurzeit sind aufgrund der Pandemie keine Ortsteilsprechstellen, sondern neben dem Rathaus in Wolfsburg nur die beiden Verwaltungsstellen in Fallersleben und Vorsfelde geöffnet. Und auch für diese beiden Anlaufstellen müssen Bürgerinnen und Bürger erst einen Termin vereinbaren. Unter Umständen kann das Wochen dauern – und das können viele nicht verstehen. Neuerdings müssen Wartende in Wolfsburg sogar auf dem Hollerplatz stehenbleiben, bis sie aufgerufen werden. „In anderen Städten dagegen haben Rathäuser sogar samstags auf“, kritisiert eine Frau aus Fallersleben, die ihren Motorroller wochenlang nicht anmelden und so auch nicht nutzen konnte. Die Stadt Wolfsburg aber schließt in der aktuellen Situation die Erweiterung der Öffnungszeiten aus.

Stadt arbeitet an Konzept für kleinere Ortsteile

Zurzeit arbeite die Verwaltung zwar an einem Konzept, auch Sprechstellen in den kleineren Ortsteilen unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten wieder zu öffnen, teilt Stadtsprecherin Elke Wichmann mit. Allerdings vorerst nicht alle. „Kriterien für die Priorisierung der Öffnungen werden die örtlichen Gegebenheiten und eine gleichmäßige Verteilung sein“, so Wichmann.

Eine Ausweitung der Öffnungszeiten beim zurzeit erreichbaren Personal der Bürgerdienste in Wolfsburg, Vorsfelde und Fallersleben sei nicht möglich. Einige Mitarbeitende sind weiterhin ins Impfzentrum abgeordnet, andere Engpässe entstehen auch bei Krankheitsausfällen trotz des reduzierten Betriebs.

Stadtrat Andreas Bauer: „Wir stehen alle vor enormen Herausforderungen.“ Quelle: Britta Schulze

Stadtrat Andreas Bauer, Dezernent für Finanzen, Bürgerdienste, Brand- und Katastrophenschutz, sagt: „Ich kann versichern, dass die Stadt Wolfsburg mit ihren Mitarbeitenden bestrebt ist, die Dienstleistungen für Bürger und Bürgerinnen bestmöglich zu erbringen. Ich möchte jedoch deutlich machen, dass wir auch von kommunaler Seite vor enormen Herausforderungen stehen.„ Die Organisation des Krisenstabes, des Impfzentrums, der Kontaktnachverfolgung und weitere pandemiebedingte Themen „reißen personelle Lücken und erschweren die Abläufe“. Er bittet um Verständnis bei denen, die aus eigener Erfahrung wüssten, dass die Pandemie alle täglich vor Herausforderungen stellt – „sei es Home Office, Kontaktbeschränkungen oder die Kindesbetreuung“.

Notfälle haben Vorrang

Jens Krause, Geschäftsbereichsleiter Bürgerdienste, ergänzt: „Sofern es sich um wirklich wichtige Dinge handelt, machen wir mit Notfallterminen viel möglich.“ Und er sieht sich auch für die Beschäftigten in der Pflicht: „Neben vielen anderen Bereichen gehören meine Leute sicherlich auch zu denen, die aufgrund der vielen Kundenkontakte höchstem Risiko ausgesetzt sind.“

Lesen Sie auch:

So läuft die Terminvergabe der Bürgerdienste

Drive-Inn für Corona-Tests auf dem Schützenplatz

Stadt Wolfsburg verteilt Masken für Bedürftige über die WVG

Das Bundesinnenministerium hatte aufgrund der Pandemie die Ausweisbehörden schon im April des vergangenen Jahres angewiesen, keine Verfahren gegen Personen einzuleiten, deren Ausweisdokument nach dem 1. März 2020 abgelaufen ist. „Diese Anweisung gilt so lange, bis wieder ein regulärer Dienstbetrieb in den Meldeämtern der Kommunen möglich ist“, teilt Elke Wichmann aktuell mit.

Von Andrea Müller-Kudelka