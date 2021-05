Fallersleben

Die Geflügelzüchter atmen auf: Die Stallpflicht in Wolfsburg ist aufgehoben. Hühner, Enten, Gänse dürfen seit Sonntag wieder unter freiem Himmel picken und scharren. „Wir sind sehr erleichtert. Endlich dürfen die Tiere wieder nach draußen“, sagt Ulf Brandes, Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins (GVZ) Fallersleben und Umgebung.

Ab Anfang März mussten Hühner und anderes Geflügel im Stall bleiben. Zunächst als Vorsichtsmaßnahme – in benachbarten Landkreisen wie Peine gab es Vogelgrippe-Fälle. Die Regelung war zunächst auf einen Monat beschränkt. Im April gab es dann den ersten Vogelgrippe-Fall in Wolfsburg: Ein Wildgans, die mit dem Virus infiziert war, wurde am Neuen Teich in der Nordstadt gefunden. Die Stadt ließ daraufhin den Uferbereich absperren.

Die Hühner sind kaum draußen und legen schon wieder Eier

Mittlerweile hat sich die Lage entspannt. Deshalb hob die Stadt die Stallpflicht jetzt auf. Die Geflügelzüchter freuen sich darüber. „Meine Hühner waren nur einen Tag wieder draußen und schon legen sie Eier“, erklärt Dieter Prehn. Während der Stallpflicht gab es nicht ein einziges Ei.

Auch Dieter Prehn bemerkt eine Veränderung bei seinen Hühnern, die während der Stallpflicht in einer großzügigen Voliere untergebracht waren. „Sie sind deutlich ausgeglichener“, stellt der Pressewart des GVZ fest. Der Grund dafür: Die Tiere können frei herumlaufen, picken und scharren. Sie sind beschäftigt und haben keine Langeweile.

Geflügel braucht genügend Freiraum

Geflügel möchte nach draußen, will nicht eingesperrt sein. Auch wenn Volieren und Ställe noch so groß sind – es kommt häufig zu Reibereien und noch schlimmeren Dingen: Hühner reißen ihren Artgenossen Federn aus, was zu bösen Verletzungen führen kann. Oder sie hacken sich die Füße blutig. Ganz schlimm ist es, wenn Züchter zwei Hähne haben. Die können sich draußen gut verstehen. Sind sie auf engem Raum zusammen, gehen sie aufeinander los. Das wollten einige Züchter ihren Tieren ersparen – deshalb schlachteten sie vorzeitig. Neue Hühner, Enten oder Gänse wollten sie erst nach Aufhebung der Stallpflicht kaufen.

Geflügelpest-Gefahr erst einmal gebannt

Das ist nun in Wolfsburg passiert. Der Fallersleber Geflügelzuchtverein geht davon aus, dass die Geflügelpest-Gefahr erst einmal gebannt ist. Die tritt meistens auf, wenn Zugvögel unterwegs sind, erklären die Züchter. Zugvögel schleppen die Krankheit oft ein.

Ulf Brandes und seine Vereinskollegen hoffen, dass sie ihre 50. Jubiläumsschau durchführen können. Die soll am 31. Oktober im Blumenhof Hattorf stattfinden. Möglichst mit Besuchern, wenn Corona es zulässt. „Wir wollen unsere Tier-Vielfalt zeigen“, erklärt der Vorsitzende. Aber auch die Züchter möchten sich gern mal wieder von Angesicht zu Angesicht sehen. Das war in den letzten Monaten kaum möglich.

Von Sylvia Telge