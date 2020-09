Ehmen

Jetzt gibt es auch ein Stickeralbum mit Fotos der Feuerwehren Ehmen, Mörse, Sülfeld und Fallersleben. Die Idee dazu hatte der Edeka-Markt Fechner in Ehmen. Am 10. Oktober startet der Verkauf – wegen Corona ganz still und ohne wie die in der Vergangenheit übliche Auftaktveranstaltung.

Auch die sehr beliebten Tauschbörsen sind wegen der Pandemie nicht möglich. „Aber über soziale Medien wird fleißig getauscht“, weiß Daniel Lieske, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehren, von der letzten Feuerwehr-Stickeraktion in Wolfsburg. Die Feuerwehren Vorsfelde, Reislingen und Wendschott hatten sie Mitte September gestartet. Die Aktion laufe richtig gut, so Lieske. Sogar Funk und Fernsehen berichteten darüber.

Anzeige

Eigentlich wollte Ralf Fechner die Sticker-Aktion schon im Frühjahr starten

Eigentlich wollte Ralf Fechner seine Sticker-Aktion schon im Frühjahr starten, doch dann kam Corona dazwischen und deshalb geht es erst im Oktober los. Die Freude darüber ist trotzdem ungebrochen groß. „Wir freuen uns wahnsinnig“, sagt Helmut von Hausen, der gerade sein Amt als Stadtbrandmeister abgegeben hat. Im Stickeralbum hat er diesen Posten immer noch – das liegt an der Verzögerung durch Corona.

Egal, am 10. Oktober startet die Aktion, die Ralf Fechner angeschoben hat. Warum der Inhaber des Ehmer Edeka-Marktes dafür gerade Feuerwehren ausgesucht hat? „Ich bin selbst aktives Feuerwehrmitglied“, verrät er. Für das Stickeralbum, das die Firma „Tomorrow“ produziert, ließen sich sämtliche Mitglieder vom Löschzug Fallersleben und vom Löschzug West, zu dem Ehmen, Mörse und Sülfeld gehören, an neun Terminen fotografieren. „Insgesamt gibt es 294 Sammelbilder“, erklärt Daniel Meyer, Ortsbrandmeister in Mörse. Darauf sind aktive Mitglieder, außerdem Mitglieder von Altersabteilung, Kinder- und Jugendwehren zu sehen.

Die Sticker-Aktion mit den Feuerwehren soll bis Ende November laufen

Die Sticker kann man nicht kaufen. „Ab einem Einkauf von fünf Euro gibt es eine Stickerpackung“, erklärt Fechner. Drei Sticker sind jeweils in einer Packung. Das Album kostet vier Euro. Wer mit einem Foto in dem Heft ist, bekommt ein spezielles Album mit eigenem Namens-Aufdruck. 500 Alben sind erst einmal produziert, dazu gibt es 40 000 Sticker. „Wenn die nicht reichen, wird nachgedruckt“, so Ralf Fechner.

Zur Galerie Die Idee dazu kam vom Edeka-Markt Fechner in Ehmen

Die Aktion, die bis Ende November laufen soll, ist nicht nur witzig, sondern hat außerdem noch einen guten Zweck: Ein Teil des Erlöses bekommen die vier beteiligten Ortsfeuerwehren für die Kinder- und Jugendabteilungen.

Von Sylvia Telge