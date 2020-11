Videos über Make-Up: YouTuberin aus Mörse für Online-Preis nominiert

Mörse

Klassisches Tages- oder Abend-Make-Up, buntes Facepainting und Special-Effects-Make-Up für Halloween: All das präsentiert Judy Ratte (25) aus Mörse auf der Videoplattform YouTube. Mit ihrem professionell gestalteten Auftritt hat sie jetzt die Jury des Youlius-Awards, einem Preis für junge YouTuber, auf sich aufmerksam gemacht.

Ratte ist als eine von drei YouTuberinnen in der Kategorie „Fashion, Beauty und Lifestyle“ nominiert. Der Award richtet sich speziell an Videokünstler mit kleineren Kanälen, die maximal 10 000 Abonnenten haben: „Normalerweise ist es so, dass man immer nur die großen Kanäle kennt. Über den Wettbewerb wird man auf andere kleine YouTuber aufmerksam“, freut sich Ratte.

Die Mörserin hat selbst 860 Abonnenten, ihre Videos haben bis zu 43 000 Aufrufe. Ihren Kanal betreibt Ratte seit Anfang 2019. Jeden Samstag veröffentlicht sie ein Video. Darin erklärt sie zum Beispiel, wie sich braune Augen optimal zur Geltung bringen lassen oder gibt Tipps zum Schminken der Augenbrauen. Darüber hinaus zeigt sie unter anderem, wie sich das Gesicht zu Halloween in eine Mumie oder einen Dämon verwandeln lässt. „Mein Ziel ist, in meinen Videos alles so zu erklären, dass es auch Menschen ohne Vorkenntnisse nachmachen können.“ Ratte betont, dass sie mit den Ratschlägen fürs Make-Up kein Schönheitsideal vermitteln wolle: „Ich möchte Tipps für mehr Selbstbewusstsein geben und mich künstlerisch ausdrücken.“ Denn: Für die Mörserin, die in Braunschweig Physik studiert hat und demnächst eine Promotionsstelle antritt, ist das Facepainting ein Ausgleich zum Alltag: „Anstatt klassisch zu malen, bin ich quasi selbst die Leinwand.“

Auf das Facepainting ist sie über den Onlinedienst Instagram gekommen. Dort fing Ratte auch zuerst an, Make-Ups zu präsentieren. Seit dem Start ihres YouTube-Kanals investiert sie wöchentlich mehrere Stunden für ihre Follower: „An einem Abend drehe ich die Videos, das dauert zwischen zwei und vier Stunden. Am zweiten Abend schneide ich das Video und lade es hoch, das dauert noch einmal vier bis fünf Stunden.“ Üben muss sie die Looks in der Regel aber nicht: „Eigentlich drehe ich es immer beim ersten Versuch.“

Was sich Ratte von dem jährlich ausgelobten Wettbewerb des Vereins zur Förderung der Webvideokultur erhofft? „Mir geht es bei meinem Kanal nicht um die Followerzahl, sondern um die Leidenschaft und darum, dass ich den Zuschauern Ideen vermitteln kann. Außerdem möchte ich mich mit anderen kleinen Kanälen vernetzen.“

Ihren YouTube-Kanal bewertet eine Jury mit Experten aus dem Beauty- und Fashion-Bereich. Der Award wird in insgesamt zwölf Kategorien verliehen. „Wir wollen Videokünstler ehren, deren Reichweite und Aufmerksamkeit noch gering ist, die aber regelmäßig mit ihren Inhalten herausstechen, qualitativ hochwertig produzieren, visuell beeindrucken und emotional bewegen“, heißt es auf der Website des Preises. Ob tatsächlich eine Wolfsburgerin den Preis gewinnt, wird eine digitale Gala am 30. Januar zeigen.

Von Melanie Köster