VfB Fallersleben ist Spitzenreiter bei den Sportabzeichen

Alle Jahre wieder zeichnet der VfB Fallersleben seine erfolgreichen Sportabzeichen-Teilnehmer aus. Am 1. März ist es wieder so weit im Gemeindesaal der Michaeliskirche. Rund 200 Freizeitsportler haben die Prüfungen in der vergangenen Saison abgelegt. Das ist eine konstante und gute Zahl mit der der VfB seit Jahren im Wolfsburger Stadtsportbund ganz weit oben steht. Aber es gibt noch Luft nach oben, sagt Sportabzeichen-Obmann Sven Jäckel.

Vor rund zehn Jahren waren es noch rund 1000 Sportabzeichen. „Damals haben sich drei Schulen daran beteiligt“, erinnert sich Jäckel, der schon seit Ewigkeiten die Sportabzeichen abnimmt. Doch den Schulen fehle heute einfach die Zeit dafür. Auch „normale“ Hobbysportler für die Sportabzeichen, das als traditionsreichster Sportorden Deutschlands gilt, zu gewinnen, sei heutzutage nicht einfach. Viele Menschen seien beruflich so eingespannt, dass sie keine Zeit dafür haben.

Zeit für Training muss sein

Für die Prüfungen nicht – und auch nicht für das Training. Das muss aber sein, unterstreicht Sven Jäckel. „Man muss schon etwas tun, um die Prüfungen erfolgreich abzulegen. Das gilt fürs Laufen ebenso wie für die anderen Disziplinen wie Radfahren, Kugelstoßen, Schwimmen, Geräteturnen, Seilspringen oder Standweitsprung.

Jeder kann beim Sportabzeichen mitmachen, egal ob er in einem Verein ist oder nicht. Je nach Alter und nach gewünschtem Abzeichen müssen die Teilnehmer jeweils eine Bedingung aus den vier Gruppen im Laufe eines Kalenderjahres erfüllen. Außerdem müssen sie nachweisen, dass sie schwimmen können.

„Es ist eine kleine Gemeinschaft “

Beim VfB Fallersleben ist die Stimmung bei den Sportabzeichen-Abnahmen immer richtig gut. So gut, dass die Sportler wiederkommen. Deshalb die gute Abzeichenzahl. „Die Anzahl der abgenommenen Sportabzeichen ist auf hohem Niveau und konstant, was auf das gute Klima im Trainingsbetrieb zurückzuführen ist“, sagt VfB-Geschäftsführer Dr. Nicolas Heidtke. Die langjährigen Trainer, aber auch Aktionen wie gemeinsames Grillen sorgen für das Wohlfühl-Klima. „Es ist eine kleine Gemeinschaft. “ Deshalb gilt: Wer einmal beim VfB das Sportabzeichen gemacht hat, kommt immer gerne wieder.

Die Sportabzeichen-Bilanz sieht traditionell gut beim VfB Fallersleben aus: 2003 war der Verein zum ersten Mal Spitzenreiter in Wolfsburg mit 402 Sportabzeichen. In den folgenden Jahren stieg dank der Unterstützung der Schulen die Zahl der abgenommenen Sportabzeichen weiter. 2008 scheiterte der VfB mit 989 Sportabzeichen knapp an der 1000-er Marke, konnte jedoch mit dieser Zahl im Wettbewerb der Sparkassen den fünften Platz erreichen. Der VfB ist mit seiner Sportabzeichen-Bilanz „zufrieden“, so Nicolas Heidtke. In vielen Vereinen brechen die Zahlen weg.

Im Mai geht es wieder los

Die Abnahme der Leichtathletik-Disziplinen erfolgt von Mai bis Ende September immer montags von 18 bis 20 Uhr auf dem Sportplatz am Windmühlenberg in Fallersleben.

Das Sportabzeichen Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes ( DOSB). Es ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Aus jeder dieser Disziplingruppen muss eine Übung erfolgreich abgeschlossen werden (Leistungsstufe Bronze). Der Nachweis der Schwimmfertigkeit ist notwendige Voraussetzung für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens. Das Deutsche Sportabzeichen kann von Männern und Frauen sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch im Ausland erworben werden. Voraussetzung ist das erfolgreiche Absolvieren der geforderten Leistungen. Die Verleihung erfolgt durch die Ausstellung einer Urkunde. Weitere Infos unter www.deutsches-sportabzeichen.de.

Von Sylvia Telge