VfB Fallersleben vergibt 221 Sportabzeichen

Fallersleben

Einen großen Stellenwert hat beim VfB Fallersleben das Sportabzeichen: Dies wurde am Sonntagnachmittag bei der Ehrung der verdienten Sportler im Gemeindesaal der Michaelis-Gemeinde deutlich. Ursula Sandvoß, Vorsitzende des Stadtsportbundes, lobte die Hoffmannstädter: „Der VfB Fallersleben hat in Wolfsburg die meisten von insgesamt 1404 Sportabzeichen erreicht.“

Auch Sportabzeichen-Obmann Sven Jäckel freute sich: „Wir sind wieder sehr erfolgreich gewesen. Insgesamt haben 221 Sportlerinnen und Sportler die Bedingungen des Sportabzeichens erfüllt – darunter 97 Kinder und Jugendliche.“ 171 legten das Sportabzeichen während des Training am Montag ab, 36 bei VfB-Ferienfreizeiten und 14 Teilnehmer kamen von der Lebenshilfe. Besonders dankte er den zahlreichen Ehrenamtlichen für ihren unermüdlichen Einsatz.

Änderung beschlossen

Im nächsten Jahr wird es allerdings eine Änderung geben: Für das Sportabzeichen ist dann die Geschäftsstelle verantwortlich. Martin Kallenberg-Failla, stellvertretender VfB-Vorsitzender, hob deshalb in seiner Rede das jahrelange Engagement von Sven Jäckel hervor und bedankte sich im Namen des VfB bei ihm. Ursula Sandvoß bedauerte städtische Sparmaßnahmen beim Sportabzeichen und besonders beim Familiensportabzeichen. Und sie appellierte an Schulen, wieder stärker das Sportabzeichen abzunehmen. „Es sollte verstärkt im Sportunterricht geübt werden“, forderte die Sportfunktionärin.

Anschließend ehrten die Trainerinnen Ava Noeske und Svea Hellmuth Kinder und Jugendliche. Die jüngsten Teilnehmer waren bei den Mädchen Karla Baumgartner mit sechs Jahren und bei den Jungen Linus Kaminsky (7 Jahre). Dann zeichnete Sven Jäckel die Familien Aust, Becker, Bertam-Martinowski, Breuer, Erdmann, Fricke, Hofmann, Jachlinski, Lenz, Meyer, Michitsch, Munte, Neumann, Reich, Ressl, Riedel, Röhl, Schulze, Schütte, Thienel und von Daacke aus. „Bei Familien müssen mindestens drei Angehörige aus zwei Generationen teilnehmen“, erklärte Jäckel.

Auch Senioren geben Gas

Nach der Kaffeepause erhielten die Erwachsenen ihre Urkunden von Dieter Hepe und Sven Jäckel. Darunter Gudrun Heider, die mit 79 Jahren die älteste Sportlerin ist und auch mit 51 Abnahmen die erfolgreichste. „Mir macht es immer noch viel Spaß“, so die rüstige Rentnerin. Ältester Teilnehmer war Gerhard Gewald mit 86 Jahren. „Weil ich fit bleiben möchte und Freude am Laufen habe.“ Die meisten Sportabzeichen-Abnahmen hat Harald Meyer mit 60 erfolgreichen Teilnahmen. „Das Sportabzeichen mache ich nebenbei“, stellte er schmunzelnd fest. „Hauptsächlich nehme ich an Triathlon-Wettbewerben teil und schwimme gern.“

Gute Nachricht für Freunde des Sportabzeichens: Ab Mai geht es wieder jeden Montag im Stadion am Mühlenberg los.

Von Manfred Wille