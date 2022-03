Fallersleben

Ballett ist nur etwas für Jüngere? Nicht beim VfB Fallersleben. Der Verein bietet ab sofort einen Ballett-Kursus speziell für die Altersgruppe 60plus an. „Es war immer mein Traum, so etwas zu machen“, erklärt Silke Graf, Leiterin der VfB Ballettschule.

Immer wieder hätten Omis, die ihre Enkel zum Ballettunterricht brachten oder abholten, sie darauf angesprochen: Gibt es nicht auch Kurse für Senioren? Nur für Senioren. Unter Gleichgesinnten gleichen Alters Ballett lernen – diesen Wunsch hörte Silke Graf immer wieder.

Zuerst fehlten dem VfB Fallersleben die Räume

Ihn umsetzen, war anfangs nicht leicht. Weil dem VfB der Platz dafür fehlte. Mittlerweile hat die Ballettschule extra Räume in der Karl-Wilhelm-Halle. Also startete Silke Graf jetzt ein Schnupper-Training. Zum Start kamen einige Damen. Eine von ihnen ist Beate Heller. „Ich bewege mich gern zu Musik“, erklärt die 61-Jährige. Außerdem sei Ballett gesund.

Der Ballett-Kursus – eine Bildergalerie:

Das kann die neue VfB-Ballettlehrerin Spirydoula Mandraki nur unterstreichen. Körperspannung ist wichtig beim Ballett – ebenso im Alltag. Sie sorgt für die richtige Haltung, beuge Rückenproblemen vor oder lindere sie.

Spirydoula Mandraki studiert Tanzmedizin

Neben ihrer Ausbildung zur Ballettpädagogin studiert Spirydoula Mandraki noch Tanzmedizin. Sie bringt noch weitere Qualifikationen mit: Durch ihren zweiten Beruf in der Intensivkrankenpflege hat sie ein besonderes Auge für die „unterschiedlichen körperlichen Bedürfnisse“ ihrer Schüler. „Ich unterrichte eine besonders gesundheitsfördernde Art des Balletts“, hebt sie hervor.

Ballett für Senioren Die Ballettschule des VfB Fallersleben startete jetzt mit einer neuen Ballettgruppe speziell für die reifere Jugend. Alle, die Ballett schon immer einmal ausprobieren wollten oder früher einmal getanzt haben und gerne wieder damit anfangen würden, sind willkommen. Die neue Ballettlehrerin Spirydoula Mandraki leitet die Gruppe. Der Kurs findet montags um 14 Uhr in der Karl Wilhelm Halle statt. Weitere Informationen bei Silke Graf unter Tel. (0162) 39 57 23 1.

Spagat oder sogar Spitzentanz – davon ist der Ballettkursus für Seniorinnen 60+ ganz weit entfernt. Genauso vom Tutu-Röckchen, den viele Leute mit Ballett verbinden. Die Teilnehmerinnen tragen ganz normale Sportkleidung. Jogginghose, Shirt – alles okay. Nur Ballettschläppchen müssen sein, damit die Füße samt Zehen voll beweglich sind, erklären Silke Graf und Spirydoula Mandraki.

Ballett kann jede Altersgruppe machen. Quelle: Britta Schulze

Die beiden räumen mit einem weiteren Vorurteil auf: Man muss nicht gertenschlank sein, um Ballett zu tanzen. Alle Frauen sind willkommen, egal welche Figur sie haben. „Nur Lust und gute Laune sind wichtig“, erklären die Expertinnen. Wer beim Start des Kurses nicht dabei war, kann jederzeit dazukommen.

Zum Kursstart ging es gleich an die Stange. Vorher gab es Aufwärmübungen – wegen der Verletzungsgefahr. Dann standen Basics auf dem Programm: An der Stange wurde die richtige Haltung geübt. Eine Hand greift an die untere der beiden Stangen, gerader Rücken, Körperspannung, das Bein anheben oder herausstrecken.

Ballett-Aufführung beim VfB-Sommerfest

Das sah alles richtig gut aus. Auch bei Elisabeth Maczulat. Die 69-Jährige wollte als Kind gern Ballett machen. Es verblieb. Als Seniorin probiert sie es nun aus. „Bewegung ist gut und wichtig“, meint sie.

In dem neuen Kursus gilt nicht das Motto „schneller, höher, weiter“. Ganz im Gegenteil. Das Tempo bestimmen die Teilnehmerinnen mit – Spirydoula Mandraki schaut sehr genau hin, was wann möglich ist. Im Sommer will der VfB ein großes Fest feiern und dort sämtliche Sportarten vorstellen. Der neue Ballettkursus 60+ soll mit dabei sein. „Bis dahin haben wir eine Choreografie einstudiert“, ist die Lehrerin fest überzeugt.

Der Kurs läuft montags ab 14 Uhr in der Karl-Wilhelm-Halle. Wer mitmachen möchte, kann sich bei Silke Graf unter Tel. (162) 39 57 23 1 melden.