Reislingen-Südwest

„Mum&me“ ist ein Renner beim VfB Fallersleben. Seit 2017 bietet der größte Sportverein Wolfsburgs dieses besondere Angebot für schwangere Frauen, Mütter und Babys an. Es ist so beliebt, dass der VfB expandiert und die Kurse nun auch in Reislingen-Südwest anbietet.

Dafür mietete der Verein neue Räume im Obergeschoss des Einkaufzentrums (Gerta-Overbeck-Ring 11). Am 1. März ist offizieller Start, am Montag war ein Tag der offenen Tür. Den viele junge Mütter fleißig nutzten. Die beiden Leiterinnen Antje Schmidt und Petra Dreyer samt Team standen Rede und Antwort.

Seit fünf Jahren gibt es „mum&me“ beim VfB

Seit fünf Jahren gibt es „mum&me“ beim VfB, der Verein erweiterte dafür sogar sein Raumangebot in Fallersleben. Die Sparte hat aktuell 350 Mitglieder – Tendenz steigend. Familien aus dem gesamten Stadtgebiet melden sich für Kurse wie Pilates, Beckenbodenworkout, Buggyworkout und Babymassage an. „Ein großer Anteil kommt aus dem östlichen Teil Wolfsburgs und benachbarten Orten wie Danndorf“, erklärt Vorsitzender Dr. Nicolas Heidtke.

So lief der Tag der offenen Tür bei „mum&me“ ab:

Also machte es Sinn, in diesem Bereich neue Räume für „mum&me“ zu suchen. In Reislingen-Südwest wurde der VfB fündig. Die Renovierung hielt sich in Grenzen, lediglich eine Wand musste herausgenommen werden. Fertig ist der neue Standort, in dem vorher ein VW-Zulieferer Büros hatte.

In den neuen Reislinger Räumen: Es gibt sogar einen Stillsessel. Quelle: Britta Schulze

Es gibt einen großen 55 Quadratmeter großen Übungsraum. Natürlich dachte der VfB an einen Raum, in dem Mütter ihre Babys wickeln und stillen können. Außerdem gibt es eine Mikrowelle, um Brei zu erwärmen. Neue Kursleiter wurden eingestellt – „mum&me“ hat nun eine zweite Hebamme. „Die Spartenmitglieder können die Angebote an beiden Standorten nutzen“, erklärt Antje Schmidt. Es gibt noch freie Plätze.

Petra Dreyer ist seit Anfang an bei „mum&me“ und fühlt sich dort sehr wohl: Zuerst mit ihrer Tochter, jetzt mit dem Sohn. Mit ihm schaute sie sich die neue Räume in Reislingen-Südwest an. Das Frühförderungs-Angebot „infanti“ gefalle ihr besonders gut, sagt die junge Mutter. Und dass es auch Sport für die Mütter gibt.

Von Sylvia Telge