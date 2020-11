Fallersleben

Die Lauf-Challenge für Unicef und gegen Covid 19 ist auf einem guten Weg. Mehr als 170 Teilnehmende haben sich bisher beim Unterstützungs-Team in Wolfsburg vom VfB Fallersleben gemeldet – und weitere können sich noch anschließen.

Symbolisch Nähe schaffen

Ziel ist, coronagerecht bis zum 22. November laufend oder walkend die Entfernung zwischen Wolfsburg und der Insel Lesbos symbolisch zu überwinden, um so die Aufmerksamkeit auf die Situation der Geflüchteten in Griechenland zu richten. Startgelder und Spenden will Unicef dafür verwenden, Masken und Hygieneartikel für die Menschen in den Auffanglagern zu beschaffen, damit diese sich vor dem Sars-Virus Covid-19 und anderen Krankheiten besser schützen können.

Sport machen und Gutes tun – das ist das Motto der Lauf-Challenge für Unicef und gegen Covid 19, die der VfB Fallersleben mit einem Aufruf und seinem Lauftreff-Organisationsteam unterstützt. Teilnehmende senden dem Verein ihre Fotos und spenden. Das Geld ist für Masken und Hygieneartikel, die Geflüchtete in den Lagern in Griechenland dringend brauchen.

„Wir sind guten Mutes, dass wir unser Staffelholz, gefüllt mit einem schönen Spendenbetrag, bis zum Flüchtlingslager Moria bringen werden“, sagt Rudi Schmidt, Sprecher des Lauftreffs beim VfB Fallersleben. Überwältigt sei er, wie gut die Aktion auch über die Grenzen des Vereins und seiner Leichtathletik-Sparte hinweg angenommen wird. So macht nicht nur fast das komplette Baseballteam des VfB mit, auch 16 Läufer und Läuferinnen des TuS Ehra-Lessien haben sich angemeldet. „Wir sind alle sehr gespannt darauf, wie viele noch dazu kommen und wie hoch die Spendensumme sein wird“, sagt Schmidt.

Solidarität mit den Schwächsten

Spenden gehen an Unicef Wolfsburg, IBAN: DE54 3702 0500 3030 2918 67, Bank für Sozialwirtschaft, Kennwort: Lauf-Challenge. Heidrun Klitzke, Leiterin der Unicef-Arbeitsgruppe Wolfsburg, ist schon jetzt sehr dankbar. „Ich freue mich sehr darüber, dass der VfB Fallersleben die Lauf-Challenge so engagiert angenommen hat. Die große Anzahl der Teilnehmer*innen ist ein schöner Beweis dafür, dass wir uns gemeinsam solidarisch für die Schwächsten zeigen“, sagt sie.

Von Andrea Müller-Kudelka