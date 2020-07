VfB Fallersleben: Herausforderungen in Corona-Zeiten gut gemeistert

Fallersleben

Der VfB Fallersleben mit seinen 5200 Mitgliedern und rund 50 hauptamtlichen Mitarbeitern hat nach Überzeugung seines Vorstandes die ersten kritischen Monate der Corona-Einschränkungen relativ gut überstanden. „Der Verein ist in seinen Grundfesten nicht erschüttert“, erklärte kürzlich Vorsitzender Dr. Nicolas Heidtke und dankte gleichzeitig den Mitgliedern für Treue und Verständnis.

Obwohl niemand voraussagen könne, wie sich die Pandemie weiter entwickele, geht Heidtke derzeit davon aus, dass nach dem Sommerfest im Juni auch das obligatorische Oktoberfest im September ausfallen dürfte. Momentan sei man in der Meinungsfindung, wie in diesem Jahr dennoch die Ehrung langjähriger und bewährter Mitglieder aussehen könnte. „Der Verein hat in der jüngsten Vergangenheit finanziell und organisatorisch eine Menge investiert“, berichtete der VfB-Vorsitzende. Jetzt gelte es, die Weichen für die nächsten Jahre zu stellen und strategische Perspektiven zu entwickeln.

Anzeige

Beim Laufwettbewerb wurden 17 000 Kilometer zurückgelegt

Durch veränderte Angebote und immer neue Ideen hat der Fallersleber Verein die gravierenden Herausforderungen seit März gut gemeistert. Sportlicher Leiter Denny Sack erinnerte an die Laufchallenge im April, die mit über 100 Aktiven ausgesprochen gut angenommen worden sei. Einen Monat lang waren Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder aufgefordert, insgesamt eine Strecke von 50 Kilometern zu laufen. Per Handyverbindung wurde dafür der Nachweis erbracht. „Die Teilnehmer haben dabei mit insgesamt 17 000 gelaufenen Kilometern eine großartige Leistung erbracht“, freute sich Sack. Diese Strecke bedeute „einmal Karibik und zurück“. Alle Akteure, die mindestens 50 Kilometer absolviert haben, wurden mit kleinen Geschenken belohnt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Eine weitere gelungene Aktion war der Bau eines 100 Quadratmeter großen Outdoor-Sportplatzes hinter der Karl-Wilhelm-Halle durch sieben Studenten sowie hauptamtliche Mitarbeiter. Gruppen, die wegen Corona nicht in der Halle trainieren konnten, freuten sich über diese Ausweichmöglichkeit. „Mittlerweile gefällt vielen dieser Freiluftsport so gut, dass sie die Halle kaum noch vermissen“, erklärte der sportliche Leiter.

VfB Fallersleben nutzt moderne Medien für neue Angebote

Darüber hinaus wurden und werden moderne Medien voll ausgeschöpft, um mit körperlicher Ertüchtigung schwierigen Zeiten zu trotzen. Yoga und Rückenschule, Kindersport, Ballett und vieles andere mehr wird auf dem YouTube-Kanal in die häusliche Stube übertragen. Übungsleiterinnen und -leiter geben Tipps und Anregungen. Sogar für Reha-Maßnahmen und im Schwangerschaftssport gibt es die Beratung auf elektronischem Weg. „An diesen Maßnahmen können sich natürlich auch Interessierte beteiligen, die nicht Mitglied im VfB sind“, betonte Denny Sack. Vom VfB wird zudem derzeit auch ein vielfältiges duales Studium angeboten. Interessierte können sich noch melden.

Von Burkhard Heuer