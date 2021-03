VfB Fallersleben: Familienausflug in die Turnhalle

Fallersleben

Einen Familienausflug der besonderen Art ermöglichte der VfB Fallersleben am Sonntag. Zusammen mit weiteren Vereinen und in Kooperation mit der Stadt Wolfsburg standen viele Hallen mit aufgebautem Geräteparcours unter dem Motto „Wolfsburg bewegt sich“ zur Verfügung. Das Angebot wurde sehr gut angenommen.

Der zweijährige Aurelio hüpft mit Begeisterung auf den Matten und Turngeräten herum. „Als wir heute morgen gesagt haben, dass wir in die Turnhalle gehen, hat er sich sehr gefreut“, erzählt Vater Danilo Greco. Sie sind bereits zum dritten Mal in der Karl-Wilhelm-Halle, die schon seit einigen Wochen Familien für eine vorher gebuchte Zeit zur Verfügung steht.

Mehr als 90 Familien hatten sich für den Wolfsburger Aktionstag angemeldet

Am Sonntag waren im Rahmen von „Wolfsburg bewegt sich“ weitere Hallen geöffnet und wurden gut genutzt. Mehr als 90 Familien haben sich für den Aktionstag angemeldet, um das Sportangebot in Anspruch zu nehmen. Aurelio und sein sechsjähriger Bruder Valentino gehören zu den Kindern, die sich an diesem Tag einmal richtig austoben konnten. Mutter Aline und Vater Danilo mussten natürlich mitmachen.

Zur Galerie Familie Greco machte mit Vater Danilo, Mutter Aline und den Söhnen Valentino und Aurelio bei „Wolfsburg bewegt sich“ mit

„Gerade jetzt, nachdem durch Schnee und Regen draußen nicht viel möglich war, ist das für die Kinder besonders toll“, erklärt Danilo Greco. Die Fallersleber Familie ist Mitglied im VfB und sowieso sportbegeistert. Die Kinder gehen in die Bewegungs-Kita des VfB. „Allerdings konnte der Kleine bis jetzt noch nicht an irgendwelchen Angeboten teilnehmen“, so Greco. Denn die finden noch nicht wieder statt. Wegen Corona.

Insgesamt 45 Minuten konnte jeweils eine Familie die Halle benutzen

Insgesamt 45 Minuten kann die Halle genutzt werden. Dann ist eine Viertelstunde Pause. Die braucht Mitarbeiterin Kristina Dikmann, um die Halle zu lüften und alle Geräte zu desinfizieren. Danach kann die nächste Familie, die aus einem Haushalt sein muss, an die vielen Geräte.

„Es ist so schön, wieder etwas anbieten zu können“, sagt sie. Die eingeschränkten Möglichkeiten, die der VfB Fallersleben zurzeit bieten kann, werden von den Menschen sehr dankbar angenommen.

Jasmin Töpperwien kam mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann aus Heiligendorf

Auch in den anderen Hallen herrschte am Sonntag viel Betrieb. Die waren in separate Abteilungen abgetrennt worden, so dass mehrere Familien gleichzeitig das Angebot kommen konnten. Aus Heiligendorf kam Jasmin Töpperwien mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann.

„Wir sind schon den Parcours gelaufen und haben geschaukelt“, erzählt sie. Zuhause habe sie zwar einen Garten, aber an richtigen Geräten Sport treiben zu können, sei doch etwas anderes. „Meine Tochter geht ja sonst auch zum Turnen. Das fehlt ihr natürlich.“ Da es ja auch keinen Schulsport gebe, sei dieser Aktionstag eine willkommene Abwechslung. „So ein Sonntagsfrühsport ist ja auch mal ganz nett.“

Insgesamt standen am Sonntag für „Wolfsburg bewegt sich“ in acht Sportstätten insgesamt 13 Bewegungsräume von 9 bis 18 Uhr zur Verfügung. Alle interessierten Familien mussten sich im Vorfeld online registrieren.

Von Robert Stockamp