Fallersleben

Sie läuft und läuft und läuft: Fast 400 Kilometer ist Christa Wagner in drei Wochen gelaufen. Die 68-Jährige gehört zur Walking-Gruppe „ Turboschnecken“ des VfB Fallersleben und hat jetzt an einem Benefiz-Laufwettbewerb von Unicef mitgemacht – als mit deutlichem Vorsprung erfolgreichste VfB-Sportlerin.

„Lauf-Challenge für Unicef und gegen Covid-19“ – an diesem Wettbewerb hat die Leichtathletiksparte des VfB Fallersleben jetzt teilgenommen. Ziel war, mit einer symbolischen Läuferkette das griechische Flüchtlingslager „Moria“ zu unterstützen. Jeder Läufer sollte fünf Euro spenden – als wäre es ein Startgeld. Der VfB Fallersleben wollte virtuell mit einer Läuferstaffel die Distanz von Fallersleben bis zur Insel Lesbos überwinden – rund 2547 Kilometer. „Was wir übrigens mühelos geschafft haben“, sagt VfB-Sprecherin Ines Roessler.

Anzeige

Christa Wagner legte 393,2 Kilometer in drei Wochen zurück

Einige Läufer seien am Ende der dreiwöchigen Aktion auf rund 245 Kilometer gekommen – Christa Wagner legte in dieser Zeit fast 400 Kilometer zurück. In der ersten Woche lief sie 115,9 Kilometer, in der zweiten Woche legte sie 132,7 Kilometer zurück und kam in der dritten Woche auf 144,6 Kilometer – das sind 393, 2 Kilometer. „Das sind eher Trainigsumfänge, die Profi-Sportler absolvieren“, sagt Ines Roessler. Auch Bettina Daft, Leiterin der „ Turboschnecken“, staunte über die Wochenergebnisse ihrer Walkerin.

Lesen Sie auch

Wie Christa Wagner das geschafft hat? „Ich war vier Stunden am Tag unterwegs“, berichtet sie. Auf Wegen rund um Fallersleben, bevorzugt am Mittellandkanal entlang. Je eine Einheit am Vormittag und am Nachmittag. Die Strecken variiere sie gerne: Insgesamt habe sie drei bevorzugte Walking-Strecken. Auch graue, verhangene Novembertage hätten sie nicht von ihren täglichen Trainingseinheiten abhalten können. Denn: Seit sieben Jahren ist Christa Wagner nun im Ruhestand. „Ich habe mir selbst das Versprechen gegeben, mich viel zu bewegen“, sagt sie.

Auf Papier festgehalten: In der dritten Woche legte Christa Wagner 144,6 Kilometer zurück. Quelle: privat

Sie hat sich den Respekt aller „ Turboschnecken “ erwalkt

Wegen Corona sei der Vereinssport ja überwiegend zum Erliegen gekommen – da sei ihr die Herausforderung, draußen Kilometer für UNICEF zu sammeln, „gerade recht gekommen“. Der Erfolg gibt ihr recht: Sie hat sich den Respekt aller „ Turboschnecken“ erwalkt.

Von Carsten Bischof