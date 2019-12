VfB-A-Jugend 89/90 trifft sich im Brauhaus

Fallersleben

Bereits seit 31 Jahren trifft sich die ehemalige Fußball-A-Jugend des VfB Fallersleben und pflegt auf Ehemaligentreffen die Kameradschaft. Am Montag, 23.Dezember, findet man sich wieder um 19 Uhr traditionell am Steintisch in der Sudhalle im Alten Brauhaus zu Fallersleben ein.

VfB-A-Jugend: Knapp den Aufstieg in die Verbandsliga verpasst

Die Männer der Geburtsjahrgänge 1970 bis 1972 haben sich auch diesmal bestimmt wieder einiges zu erzählen. Die heute 48 und 49 Jahre alten Schützlinge ihres einstigen VfB-Trainers Reinhold Greszik und des damaligen Jugendleiters Theodor Kanzler, der im April 2017 verstarb, haben in der Saison 89/90 als eine der erfolgreichsten Jugendmannschaft ein Stück Geschichte in der Fußballsparte geschrieben, als sie nur knapp den Aufstieg in die damalige Verbandsjugendliga verpassten.

Die Spieler von damals sind auch heute teilweise aktiv, einige spielen noch in der Altseniorenmannschaft des VfB Fallersleben. Manche sind heute selbst Trainer einer Jugendmannschaft. „Das positive Beispiel unserer ehemaligen Fußball-A-Jugend von 1989/90 zeigt, wie wichtig Jugendarbeit im Gemeinwesen unserer Gesellschaft ist“, sagt Wilfried Esche, ehemaliger Fußballjugendleiter, Fußballspartenleiter und Pressewart.

„In der Fußballjugendabteilung des VfB Fallersleben kämpfen zurzeit 16 Jugendmannschaften in den Altersklassen von der G- bis zur B-Jugend in der Landes-, Bezirks-, Kreisober- und Kreisliga sowie in der Kreisklasse erfolgreich um Tore und Punkte. Es bleibt zu hoffen, dass es in der kommenden Spielzeit wieder ein A-Jugend gibt.“

Nicolas Heidtke und Lars Ebeling sind dabei

Zu dem Treffen hat die ehemalige A-Jugend auch wieder den Vorsitzenden des VfB Fallersleben Nicolas Heidtke, der auch schon Fußballjugendmannschaften trainiert hat, sowie den Trainer der 1. Herrenmannschaft Lars Ebeling eingeladen.

Alljährlich spendet die ehemalige VfB-A-Jugend den Erlös von ihren Treffen einer VfB-Fußballjugendmannschaft. der Erlös des letztjährigen Treffens ging in diesem Jahr an die E-Jugendmannschaft, die vom ehemaligen VfB-A-Jugendspieler Matthias Tschorn trainiert wird.

